Mulți antreprenori români știu că trebuie să se schimbe. Simt presiunea zilnic: în discuțiile cu clienții care cer mai multă viteză, în costurile care cresc, în competitorii care livrează mai repede cu mai puțini oameni. Și totuși, pasul spre digitalizare și AI rămâne blocat undeva între intenție și acțiune.

Cifrele confirmă: doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, de aproape 6 ori mai puțin decât media europeană de 30% și de 8 ori mai puțin decât Danemarca, liderul UE cu 42% (Eurostat, 2025). Decalajul este real și se adâncește în fiecare an.

Un program care face primul pas mai ușor

Business Forward, lansat de Social Innovation Solutions, alături de Raiffeisen Bank, este construit tocmai pentru antreprenorii care știu că trebuie să facă ceva dar nu știu de unde să înceapă. Programul este gratuit și oferă un traseu complet: educație în AI, conectare cu furnizori de soluții tehnologice, consultanță și, pentru cei mai buni, finanțare directă de 1.000.000 lei pentru implementare.

Companiile acceptate primesc acces la un parcurs de educație digitală dezvoltat de Harvard Business School AI Institute, module practice despre inteligența artificială generativă, aplicarea AI în strategie și conducerea proceselor de implementare la nivel de management.

Cine poate aplica și ce poate câștiga

Programul este deschis companiilor cu cifra de afaceri între 1 și 5 milioane de euro, din orice domeniu de activitate. Nu este nevoie de experiență anterioară în tehnologie ci de dorința de a face un pas concret înainte.

În toamnă, o parte a companiilor acceptate in Business Forward va intra într-un program intensiv de workshop-uri, bootcamp-uri și consultanță, iar ulterior fiecare companie va construi un plan concret de modernizare sau automatizare. Cei mai buni îl prezintă în fața unui juriu și pot câștiga unul dintre cele patru granturi disponibile: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de câte 200.000 de lei, dintr-un total de 1.000.000 de lei destinat exclusiv implementării.

Programul este gratuit, dar locurile sunt limitate.

Aplicațiile sunt deschise începând cu 20 mai 2026, detalii complete pe businessforward.ro.