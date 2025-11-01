Unul dintre bărbaţii arestaţi după jaful de la Luvru va fi judecat, dar nu pentru furt. Cauza este de cascadorii râsului

Stiri externe
01-11-2025 | 17:41
muzeul luvru, politie luvru
IMAGO

Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi pentru spargerea de la Luvru va fi judecat miercuri la Bobigny, nu pentru furt, ci pentru că a distrus o oglindă dintr-o secţie de poliţie într-un acces de furie, relatează AFP.

autor
Stirileprotv

Suspectul în vârstă de 39 de ani „este deja cunoscut pentru fapte de furt calificat comise în 2008 şi 2014 şi se află, de asemenea, sub control judiciar într-un alt caz de furt calificat care urmează să fie judecat în noiembrie la tribunalul penal din Bobigny”, a declarat procurorul Laure Beccuau, în cadrul unei conferinţe de presă. Într-un comunicat transmis AFP, apărarea suspectului a precizat că „doreşte să redea realitatea exactă a faptelor”.

Potrivit avocaţilor inculpatului, Maxime Cavaillé, Diala Al Shaman, Florian Godest Le Gall şi Maxence Gallo, ar fi într-adevăr „regretabil ca unele comunicări publice hazardate să inducă în eroare opinia publică cu privire la profilul său real”.

Avocaţii indică faptul că „este corect ca acest domn să fie trimis în judecată miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 13:00, în camera 31 a tribunalului penal din Bobigny”.

Cu toate acestea, ei notează că „în acest caz vechi (2019), judecătorul de instrucţie a constatat absenţa oricărui element incriminatoriu în ceea ce priveşte faptele de furt, fiind pronunţată o neîncepere a urmăririi penale pentru acest cap de acuzare”, potrivit News.ro.

Citește și
luvru, jaf luvru
Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite

„Recunoscut nevinovat, el a fost totuşi plasat în arest preventiv. Această măsură nejustificată i-a provocat furia, ceea ce i-a adus trimiterea în faţa tribunalului penal din Bobigny pentru că a... distrus o oglindă din secţia de poliţie în aceste condiţii speciale”, afirmă apărarea sa, precizând că „el nu se află absolut deloc sub control judiciar în acest caz”. Procurorul a precizat că acest bărbat, şofer de taxi clandestin, locuia „în Aubervilliers, unde s-a născut”.

În ceea ce priveşte Luvrul, „ADN-ul său a fost găsit pe una dintre vitrinele sparte, precum şi pe obiectele abandonate în timpul fugii” infractorilor. Procurorul a anunţat joi cinci noi arestări, printre care un alt suspect de jaf, dar bijuteriile furate, estimate la 88 de milioane de euro, rămân de negăsit.

Sursa: News.ro

Etichete: jaf, arest, Luvru, judecatori, judecata, barbati,

Dată publicare: 01-11-2025 17:41

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Greșeala care a dus la arestarea unuia dintre suspecții „comandoul-ui de la Luvru
Stiri externe
Greșeala care a dus la arestarea unuia dintre suspecții „comandoul-ui de la Luvru", explicată de procurorul Parisului

Alți cinci suspecți au fost arestați miercuri seară în regiunea Parisului, pentru implicare în jaful de la muzeul Luvru din 19 octombrie. Unul dintre aceștia, cred anchetatorii, a făcut parte din comandoul care a pătruns în galeria Apollo.

Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite
Stiri externe
Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi procurorul general din Paris, Laure Beccuau, la postul radiofonic francez RTL.

Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute
Stiri externe
Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute

Polițiștii francezi sunt în continuare în căutarea celor 8 bijuterii furate de la Luvru, deși doi indivizi arestați în weekend și-au recunoscut implicarea în jaf.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”
Stiri Politice
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28