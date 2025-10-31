Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a ucis câinele primit de la o vecină. I-a trimis și o poză

31-10-2025 | 07:41
Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un câine prin spânzurare, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, incidentul a fost sesizat la data de 27 octombrie, în jurul orei 13:40, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către o femeie din localitate, care a anunţat că vecinul său ar fi omorât un câine.

"Din primele verificări efectuate, a reieşit că femeia, de 70 de ani, din localitatea Cavadineşti, ar fi stabilit, de comun acord cu vecinul său, un bărbat de 37 de ani, din aceeaşi localitate, să îi dea acestuia spre adopţie un câine de rasă comună, care ar fi atacat păsările din curtea sa. La scurt timp după ce femeia a dat câinele spre adopţie, aceasta ar fi primit, pe telefonul mobil, o fotografie în care apărea câinele spânzurat de un copac, în apropierea locuinţei bărbatului", se arată în comunicatul IPJ Galaţi.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au găsit cadavrul câinelui abandonat la circa 50 de metri de locul unde ar fi fost spânzurat.

Bărbatul a fost identificat şi este bănuit de comiterea faptei.

"Pe baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile", precizează IPJ Galaţi.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, fiind derulate de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Sursa: Agerpres

