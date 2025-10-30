Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO

30-10-2025 | 16:52
politist fara pantaloni

Un ofițer de poliție din Detroit a apărut în fața fața instanței fără pantaloni, la o audiere prin teleconferință. Judecătorul și avocatul inculpatului s-au scandalizat iar isprava ofițerului a afectat departamentul de poliție unde lucrează.

Mihai Niculescu

Ofițerul Matthew Jackson a purtat doar partea superioară a uniformei, fără pantaloni, intrând în teleconferință la o ședință de judecată a Tribunalului districtual 36, pe 27 octombrie. Polițistul era în chiloți și nu a băgat de seamă cadrul prea larg al camerei care dezvăluia acest lucru.

Situația neobișnuită, dar și hilară, a dus la o întrebare rar auzită din partea unui judecător„Aveți pantaloni, domnule ofițer?”, l-a întrebat judecătorul Sean Perkins, conform înregistrării ședinței de judecată, care a devenit virală, arată New York Post.

„Nu, domnule”, a mărturist Jackson, înainte de a muta camera în sus, astfel încât jumătatea inferioară a corpului său să nu mai fie în cadru.

Citește și
turisti milano
Una dintre cele mai faimoase atracții din Milano va interzice accesul turiștilor cu pantaloni scurți

Ședința, care se referea la o femeie acuzată de curse ilegale și tulburarea ordinii publice, a continuat apoi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, potrivit Detroit News.

Avocata TaTaNisha Reed, care reprezenta inculpata la audiere, a intervenit pentru a atrage atenția asupra amănuntului șocant

„Încercam să-mi dau seama. Văd oare ceea ce cred că văd? Mai ales în cazul unui ofițer de poliție. A fost o zi interesantă, cel puțin”, a spus ea.

„Am spus: «Domnule judecător, trebuie să-și modifice camera», iar atunci judecătorul a spus: «Oh»”, a adăugat Reed.

Departamentul de poliție din Detroit face o anchetă și intenționează să reamintească ofițerilor despre eticheta și ținuta adecvată în instanță.

Judecătorul a fost „șocat”

Judecătorul Perkins a fost „evident șocat”, a declarat șeful său, judecătorul șef al Curții Districtuale 36, William McConico.

„A fost șocat. Ofițerul Jackson este o persoană pe care o cunoaște”, a declarat McConico pentru WXYZ.

politist fara pantaloni

Judecătorul Perkins a explicat că a decis să continue procedurile judiciare, deoarece știe că Jackson a fost întotdeauna „un ofițer de poliție profesionist”, potrivit judecătorului șef.

„El a fost întotdeauna foarte politicos cu cetățenii, și de aceea a fost surprinzător”, a spus McConico.

Șeful poliției din Detroit, Todd Bettison, a declarat că ofițerii săi au obligația de a „se comporta într-o manieră demnă și profesională atunci când participă la procedurile judiciare”.

„Acțiunile ofițerului implicat nu sunt reprezentative pentru profesionalismul acestui departament și vor fi tratate în mod corespunzător pentru a menține încrederea publicului și funcționarea eficientă a acestui departament”, a spus el și și-a cerut scuze tuturor celor care au participat la audiere.

Sursa: New York Post

