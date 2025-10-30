Polițist fără pantaloni, în fața instanței. Înregistrarea ședinței a devenit virală. „Văd oare ceea ce cred că văd?” |VIDEO

Un ofițer de poliție din Detroit a apărut în fața fața instanței fără pantaloni, la o audiere prin teleconferință. Judecătorul și avocatul inculpatului s-au scandalizat iar isprava ofițerului a afectat departamentul de poliție unde lucrează.

Ofițerul Matthew Jackson a purtat doar partea superioară a uniformei, fără pantaloni, intrând în teleconferință la o ședință de judecată a Tribunalului districtual 36, pe 27 octombrie. Polițistul era în chiloți și nu a băgat de seamă cadrul prea larg al camerei care dezvăluia acest lucru.

Situația neobișnuită, dar și hilară, a dus la o întrebare rar auzită din partea unui judecător„Aveți pantaloni, domnule ofițer?”, l-a întrebat judecătorul Sean Perkins, conform înregistrării ședinței de judecată, care a devenit virală, arată New York Post.

„Nu, domnule”, a mărturist Jackson, înainte de a muta camera în sus, astfel încât jumătatea inferioară a corpului său să nu mai fie în cadru.

Ședința, care se referea la o femeie acuzată de curse ilegale și tulburarea ordinii publice, a continuat apoi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, potrivit Detroit News.

Avocata TaTaNisha Reed, care reprezenta inculpata la audiere, a intervenit pentru a atrage atenția asupra amănuntului șocant

„Încercam să-mi dau seama. Văd oare ceea ce cred că văd? Mai ales în cazul unui ofițer de poliție. A fost o zi interesantă, cel puțin”, a spus ea.

„Am spus: «Domnule judecător, trebuie să-și modifice camera», iar atunci judecătorul a spus: «Oh»”, a adăugat Reed.

Departamentul de poliție din Detroit face o anchetă și intenționează să reamintească ofițerilor despre eticheta și ținuta adecvată în instanță.

Judecătorul a fost „șocat”

Judecătorul Perkins a fost „evident șocat”, a declarat șeful său, judecătorul șef al Curții Districtuale 36, William McConico.

„A fost șocat. Ofițerul Jackson este o persoană pe care o cunoaște”, a declarat McConico pentru WXYZ.

Judecătorul Perkins a explicat că a decis să continue procedurile judiciare, deoarece știe că Jackson a fost întotdeauna „un ofițer de poliție profesionist”, potrivit judecătorului șef.

„El a fost întotdeauna foarte politicos cu cetățenii, și de aceea a fost surprinzător”, a spus McConico.

Șeful poliției din Detroit, Todd Bettison, a declarat că ofițerii săi au obligația de a „se comporta într-o manieră demnă și profesională atunci când participă la procedurile judiciare”.

„Acțiunile ofițerului implicat nu sunt reprezentative pentru profesionalismul acestui departament și vor fi tratate în mod corespunzător pentru a menține încrederea publicului și funcționarea eficientă a acestui departament”, a spus el și și-a cerut scuze tuturor celor care au participat la audiere.

