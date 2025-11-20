Cazul fetiţei de 2 ani care a murit după anestezie. Colegiul Medicilor, aşteptat azi cu o primă concluzie în urma anchetei

20-11-2025 | 15:49
Sara

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că se aştreaptă o primă concluzie de la Colegiul Medicilor cu privire la ancheta deschisă după ce o fetiţă de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală.

 

Mihaela Ivăncică

”Relaţia Ministerului Sănăţii este una instituţională bună, atât cu Colegiul Medicilor, cât şi cu Colegiilor Medicilor Stomatologi. Sigur că este un organism profesional independent, unde Ministerul Sănătăţii nu va interveni niciodată în luarea deciziilor. Cunosc acţiunile dânşilor, am înţeles că astăzi vor analiza şi vor veni cu o primă concluzie cu privire la ancheta disciplinară în urma tragediei de la clinica stomatologică”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Analiza Colegiului Medicilor

Acesta a precizat că în cursul zilei Colegiul Medicilor are şedinţă pentru a deficinita concluziile: ”Probabil că voi primi o notă de informare în cursul serii”.

Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală au dat, joi, declaraţii în faţa anchetatorilor, la Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei.

Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie.

radiologie interevntionala ddb
Cum se elimină durerile de articulații prin radiologie intervențională. Se introduce un ac, sub anestezie

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au afirmat că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei, decesul ”a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Acuzațiile familiei

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Inspecţia Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.

