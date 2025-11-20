Acordul de riscuri medicale semnat de părinții Sarei, fetița moartă la clinica stomatologică, este lovit de nulitate |Avocat

Părinții copilei dau declarații la Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei.

Corespondent PROTV: „Audierile au început în jurul orei 10. Este un moment dificil pentru părinții Sarei. Au trecut printr-o înmormântare în acest weekend, iar astăzi ei trebuie să găsească suficientă putere să își amintească exact ceea ce s-a întâmplat în acea zi de joi, când au pierdut-o pe Sara. Ei trebuie să rememoreze în fața polițiștilor criminaliști de aici, de la Serviciul de Vătămări corporale și ucidere din culpă, cum au stat lucrurile atât înainte de acea intervenție chirurgicală, în timpul ei și cum s-au comportat apoi medicii, personalul medical, ceea ce s-a întâmplat după acea intervenție chirurgicală.

Toate aceste lucruri vor fi consemnate apoi la dosar. Ne transmitea mai devreme avocatul familiei că primul care a dat declarația a fost tatăl fetiței. Acum este audiată mama. Mărturiile lor vor fi depuse la dosar. Un lucru important pe care avocatul celor doi a ținut să îl precizeze este că acel acord prin care părinții sunt informați despre riscurile intervenției chirurgicale este lovit de nulitate. Vorbim de acel formular în care medicul îți prezintă ce riscuri pot surveni în timpul operației. În unele formulare este trecut inclusiv decesul. Avocatul susține că acest act este lovit de nulitate, întrucât operația a avut loc într-o clinică neautorizată de Ministerul Sănătății, referindu-se la acea autorizație invocată de ministrul Sănătății după ce a mers în control la acea clinică. Deocamdată, audierile sunt în curs, urmează ca la dosar să fie audiate și alte persoane. Deocamdată, cercetările sunt in rem pentru ucidere din culpă.

Procurorii încearcă să adune cât mai multe probe, așteaptă și raportul medicilor legiști, care vor lămuri și circumstanțele în care s-a produs decesul.”

