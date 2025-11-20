Acordul de riscuri medicale semnat de părinții Sarei, fetița moartă la clinica stomatologică, este lovit de nulitate |Avocat

Stiri actuale
20-11-2025 | 14:32
×
Codul embed a fost copiat

Se fac noi audieri în cazul fetiței de 2 ani, care a murit într-o clinică stomatologică din București, după o anestezie generală.

autor
Daniel Nițoiu

Părinții copilei dau declarații la Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă al Poliției Capitalei.

Corespondent PROTV: „Audierile au început în jurul orei 10. Este un moment dificil pentru părinții Sarei. Au trecut printr-o înmormântare în acest weekend, iar astăzi ei trebuie să găsească suficientă putere să își amintească exact ceea ce s-a întâmplat în acea zi de joi, când au pierdut-o pe Sara. Ei trebuie să rememoreze în fața polițiștilor criminaliști de aici, de la Serviciul de Vătămări corporale și ucidere din culpă, cum au stat lucrurile atât înainte de acea intervenție chirurgicală, în timpul ei și cum s-au comportat apoi medicii, personalul medical, ceea ce s-a întâmplat după acea intervenție chirurgicală.

Toate aceste lucruri vor fi consemnate apoi la dosar. Ne transmitea mai devreme avocatul familiei că primul care a dat declarația a fost tatăl fetiței. Acum este audiată mama. Mărturiile lor vor fi depuse la dosar. Un lucru important pe care avocatul celor doi a ținut să îl precizeze este că acel acord prin care părinții sunt informați despre riscurile intervenției chirurgicale este lovit de nulitate. Vorbim de acel formular în care medicul îți prezintă ce riscuri pot surveni în timpul operației. În unele formulare este trecut inclusiv decesul. Avocatul susține că acest act este lovit de nulitate, întrucât operația a avut loc într-o clinică neautorizată de Ministerul Sănătății, referindu-se la acea autorizație invocată de ministrul Sănătății după ce a mers în control la acea clinică. Deocamdată, audierile sunt în curs, urmează ca la dosar să fie audiate și alte persoane. Deocamdată, cercetările sunt in rem pentru ucidere din culpă.

Procurorii încearcă să adune cât mai multe probe, așteaptă și raportul medicilor legiști, care vor lămuri și circumstanțele în care s-a produs decesul.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Sursa: Pro TV

Etichete: acord, clinica, fetita moarta, sara,

Dată publicare: 20-11-2025 14:25

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Un bărbat din Bistrița ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-a băgat cu forța într-o mașină. Minorii au sărit din vehicul
Stiri actuale
Un bărbat din Bistrița ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-a băgat cu forța într-o mașină. Minorii au sărit din vehicul

Scene revoltătoare într-un parc din Bistrița! Pentru o jucărie, doi copii de 11 ani au fost agresați și urcați cu forța într-o mașină de către un individ de 33 de ani. După câteva sute de metri, cei doi au reușit să sară din mers, spun anchetatorii.

Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO

Gardienii din Costa Rica au interceptat o livrare neobișnuită de droguri către o închisoare, reușind să prindă o pisică în timp ce sărea gardul exterior, noaptea, cu marijuana și alte substanțe interzise lipite de corp.

Un băiat de 13 ani a fost fugărit de o haită de câini agresivi, în Iași. A sărit în râu ca să scape
Stiri actuale
Un băiat de 13 ani a fost fugărit de o haită de câini agresivi, în Iași. A sărit în râu ca să scape

Incident grav în Iași. Un băiat de 13 ani a fost nevoit să sară în apa unui râu, pentru a scăpa de o haită de câini agresivi.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28