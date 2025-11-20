Cum se elimină durerile de articulații prin radiologie intervențională. Se introduce un ac, sub anestezie

Doctor de bine
20-11-2025 | 09:50
×
Codul embed a fost copiat

Durerile frecvente în articulații pot fi reduse prin radiologie intervențională.

autor
Andreea Groza

Ne trezim cu o durere de genunchi sau de șold. Simțim durere la umăr, cot ori tendonul lui Ahile. Orice inflamație articulară - traumatică sau degenerativă - poate fi tratată prin radiologie intervențională, fără medicamente.

În felul acesta, durerea dispare. Iată și argumentele

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Procedura e minim invazivă, se face în sala de angiografie pentru că avem nevoie de imagini, cu anestezie locală, se introduce o teacă, ca acul de laborator, dar mai groasă, vizualizăm vasele care trebuie închise, și le închidem cu particule temporare sau definitive. În articulațiile dureroase, studiile histologice publicate au arătat că apar niște nervi, de fapt filamente nervoase nemielinizate, care produc durerea. Aceste filamente dispar prin închiderea unor vase, adică a sursei lor de hrană. Aceasta înseamnă embolizare - închiderea unor vase și periarticulară - care hrănesc țesutul din jurul articulației.

Orice articulație dureroasă poate fi tratată minim invaziv, spun recomandările mondiale. Asta înseamnă că nu veți mai avea nevoie de medicamente anti-inflamatoare. Aceste tratamente sunt recomadate atât tinerilor, cu multiple mișcări repetitive, cu o singură articulația. Sau vârstinicilor, înainte de indicația de proteză, spun medicii.

Citește și
pielea
Legătura nebănuită dintre colagen, zahăr și razele ultraviolete. Ce înseamnă colagenul natural

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „În cazul persoanelor active se produce inflamație datorită suprasolicitării, o durere cronică în perioada dintre activități. Te doare, se produce o cantitate mai mare de lichid sinovial, o umflare a articulației. Această producţie excesivă de lichid sinovial și inflamaţie poate fi redusă prin embolizarea periariculară.

În cazul vârsnicilor, se degradează cartilajul. Apar dureri. Iată de ce:

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie intervențională: „Deschid niște capilare care n-ar trebuie să fie deschise, ceea ce duce la apariția unor filamente nevoase nemielinizate, care nu răspund la nici un tratament antiinflamator sau antialgic pentru că tratamentul nu are de ce să se prindă.”

Durerea dispare prin intervenție endovasculară.

Sursa: Pro TV

Etichete: articulatii, ddb, durere,

Dată publicare: 20-11-2025 09:43

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Mitul colagenului din suplimente. Ce se întâmplă în realitate în organism și cum distrugem colagenul natural
Doctor de bine
Mitul colagenului din suplimente. Ce se întâmplă în realitate în organism și cum distrugem colagenul natural

Găsim colagen peste tot: în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este structura care face țesuturile ferme.

Legătura nebănuită dintre colagen, zahăr și razele ultraviolete. Ce înseamnă colagenul natural
Doctor de bine
Legătura nebănuită dintre colagen, zahăr și razele ultraviolete. Ce înseamnă colagenul natural

Găsim colagen peste tot în vasele de sânge, în articulații ori în piele. Este proteina care face țesuturile ferme. Dar colagenul din alimente, odată consumat, nu ajunge direct în structurile colagenice din organism.

Refugiu de vară în Transilvania. Băi termale și relaxare pe masivul de sare de la Ideciu de Jos
Stiri Diverse
Refugiu de vară în Transilvania. Băi termale și relaxare pe masivul de sare de la Ideciu de Jos

Cei care n-au ajuns încă la mare au găsit resurse de relaxare și distracție aproape de casă. Transilvania ascunde adevărate comori cu apă termală, așezate pe munți de sare. Le oferă și vindecare celor cu probleme la articulații, de exemplu.

 

Durerile articulare apar odată cu îmbătrânirea fiziologică. Cum le tratăm
Fara durere
Durerile articulare apar odată cu îmbătrânirea fiziologică. Cum le tratăm

Modificările fiziologice apar odată cu trecerea anilor. Apar durerile musculare și de articulații, debitul cardiac scade, tensiunea arterială crește și se dezvoltă arterioscleroza.

Bolile articulațiilor ne pot afecta serios viața de zi cu zi. Ce sunt „umărul înghețat” și „cotul de tenis”
Doctor de bine
Bolile articulațiilor ne pot afecta serios viața de zi cu zi. Ce sunt „umărul înghețat” și „cotul de tenis”

Avem peste 200 de oase în corp și din această cauză pot aparea multe probleme de sănătate. Artroza și reumatismul sunt doar două dintre bolile cronice ale articulațiilor, care ne pot afecta serios viața de zi cu zi.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28