Rudele susțin că individul era convins că o omorâse. După episodul violent, bărbatul s-a sinucis. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Femeia, de 50 de ani, și soțul, de 54, aveau o gospodărie în localitatea Rusănești, județul Olt. În urmă cu mai mult timp, femeia a cerut divorțul, însă bărbatul nu era cu niciun chip de acord. Soții au rămas în aceeași locuință, însă certurile au devenit tot mai frecvente.

Joi, femeia se pregătea să plece la muncă, la o fabrică de componente auto, când soțul a devenit agresiv.

Bărbatul ar fi lovit-o atât de rău în zona capului, încât femeia s-a prăbușit la pământ, inconștientă. Agresorul a realizat ce a făcut și, spun anchetatorii, s-a sinucis apoi în podul casei.

Ororile au fost descoperite de rude, care au chemat ajutoare.

Vasile Rebiga, cumnat: „Era singură acasă, a prins-o singură acasă. (...) Am găsit-o în baltă de sânge și l-am căutat cu polițiștii de aici din comună și l-am găsit în pod.”

Bărbatul ar fi amenințat în alte rânduri, potrivit rudelor, că o să-și omoare soția, apoi se va sinucide.

Vasile Rebiga, cumnat: „Da, probabil a crezut că a omorât-o, că așa a plănuit. «Te omor pe tine și apoi îmi pui lațul.»”

Reporter: Spunea lucrul ăsta?

Vasile Rebiga: „Da, da.”

Tatăl victimei: „Pe mine m-a chemat, că eu lucram undeva, și m-au chemat că a omorât-o. Și am venit și aia a fost.”

Localnic: „Mâncau cu toții la masă, ea avea părinții grijă de ea, că știau că el o amenințase mai dinainte cu treaba asta, că o omoară, nu știu ce.”

Femeia, în stare foarte gravă, a fost dusă inițial la spitalul din Corabia, apoi a fost transferată de urgență cu un elicopter la Craiova.

Dr. Cristina Geormăneanu – purtător de cuvânt SJU Craiova: „Pacienta, victima unei agresiuni domestice, cu traumatism cranian cerebral extrem de sever, cu multiple fracturi la nivelul oaselor craniului, cu hemoragii.”

Peste noapte, victima a fost transferată în Capitală.

Nu a fost pentru prima dată când bărbatul a fost agresiv cu ea. În luna mai, femeia a cerut ajutor la 112, după ce a fost bătută. Atunci, a refuzat emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului, dar a încercat să îl obțină ulterior la instanță.

Ionuț Mitrică, IPJ Olt: „Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, reieșind un risc iminent, însă femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.”

În instanță, spune o rudă, nu a reușit să obțină ordinul de protecție.

Vasile Rebiga, cumnat: „Ei erau în divorț, au avut o înfățișare, și cealaltă era în ianuarie, și tot spunea și la ăștia bătrânii: «Vă omor, vă omor, sau dacă nu, vă dau foc să ardeți ca niște șobolani…» L-au dat în judecată la Corabia, au zis că nu sunt probe, doar verbal, nu a dat în ei, nu le-a făcut nimic și nu i-a pus niciun ordin. Uitați unde s-a ajuns, dacă îi punea, poate nu se ajungea aici.”

Dosarul penal deschis de polițiști vizează faptele de violență în familie și ucidere din culpă. Cei doi aveau doi copii majori. Unul dintre ei – polițist, iar fiica urma să se căsătorească în primăvara anului viitor.