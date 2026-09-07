Măsura a fost însă infirmată ulterior de procurorul de caz, în timp ce ancheta penală continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, oamenii legii din Năvodari au fost alertați duminică, în jurul orei 20.40, de o femeie care a reclamat un conflict verbal cu soțul său. Aceasta a susținut că bărbatul i-ar fi adresat injurii și amenințări, deși anterior nu sesizase autoritățile cu privire la situații conflictuale similare în cuplu. Surse locale au confirmat că persoana vizată este chiar Ilie Năstase, transmite news.ro.

În urma intervenției, echipajele de poliție au procedat la o evaluare riguroasă a situației. Având în vedere concluziile formularului de evaluare a riscului, care a indicat un pericol iminent pentru viața, integritatea fizică sau libertatea femeii, a fost emis ordinul de protecție provizoriu, iar soția sportivului a solicitat și monitorizarea electronică a acestuia.

„Conform prevederilor legale, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Cu toate acestea, decizia poliției nu a fost menținută. Procurorul de caz a analizat dosarul și a dispus infirmarea ordinului de protecție provizoriu. Mai departe, oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu s-au produs faptele