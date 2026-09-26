Un proiect de lege care prevede acest lucru se află în dezbatere la Senat. Potrivit Poliției Române, în primele 7 luni ale anului au fost emise peste 10 mii de ordine de protecție în instanță, însă doar în 20 la sută dintre cazuri a fost cerută și monitorizare electronică.

Proiectul de lege propune ca ordinul de protecție, provizoriu ori obținut în instanță, să presupună automat ca agresorul să fie monitorizat electronic. În acest fel, victimele vor scăpa de povara alegerii, așa cum se întâmplă în prezent.

Gabriela Groza, psiholog: „Victima este foarte speriată de agresor și consideră că orice măsură pe care o iau se va întoarce spre ele ca răzbunare.”

Potrivit datelor Poliției Române, în primele șapte luni ale anului au fost sesizate o mie de încălcări ale ordinelor de protecție provizorii și încă 4.000 în cazul celor emise de instanțe. Pentru victime, trauma devine și mai mare când se întâmplă acest lucru.

Victimă: „Intra în casă, îmi lua telefonul, dacă schimbam iala, intra pe ușa din spate, mă imobiliza și mă bătea. Nu a avut montată brățară.”

Ionuț Cocan, avocat: „Chiar recent am avut o situație în care un client a fost acuzat și condamnat ulterior pentru încălcarea ordinului de protecție. Organele de poliție nu s-au sesizat pentru că nu știau. Dacă acea brățară electronică de supraveghere era, cel mai probabil, organele de poliție ar fi putut să intervină extrem de prompt.”

Poliția Română are în prezent 7.100 de kituri pentru violență domestică, transmit reprezentanții instituției. Acestea conțin o brățară care este montată pe glezna agresorului și două telefoane, unul pentru atacator și unul pentru victimă. Ambii trebuie să le aibă tot timpul la ei. Dispozitivele alertează victima și poliția când se apropie agresorul. În cazul în care modificarea legislativă intră în vigoare, numărul kiturilor ar urma să crească.

Cynthia Păun, inițiator proiect de lege: „Dacă se ridică această problemă, a lipsei de personal, atunci putem să stăm la masă și putem să găsim soluții. Poliția Română își eficientizează procesele și modul în care reacționează în cazurile acestea.”

Conform proiectului, victima poate refuza telefonul. În acest caz, polițiștii ar putea dispune o altă formă de monitorizare, de pildă dispozitive fixe în locurile de care agresorul nu are voie să se apropie.