Caz bizar la Poliția Ploiești. Șeful de la Rutieră a scos toate dosarele de la arhivă și le-a dat foc

Este anchetă la Poliția din Ploiești, după ce tone de dosare din arhiva Biroului Rutier au fost incendiate.

Vizat de cercetarea disciplinară, dar și de un dosar penal de sustragere și distrugere de documente, este chiar șeful direcției, care ar fi decis să ardă actele.

Ajutat de un subaltern, a chemat o firmă care a încărcat dosarele - ce datau din 2001 până în 2011 - într-un camion.

Acestea au ajuns apoi într-un container din curtea unei școli de pompieri, unde au fost făcute scrum.

Șeful de la Rutieră spune că a vrut să facă o faptă bună

Ofițerul le-a spus superiorilor că a vrut să facă o faptă bună. Însă, în sediul instituției abia renovat, se montau rafturi destinate arhivei.

Potrivit legii, astfel de documente se distrug în urma unei proceduri stricte și a unor aprobări speciale.

