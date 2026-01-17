Caz bizar la Poliția Ploiești. Șeful de la Rutieră a scos toate dosarele de la arhivă și le-a dat foc

Stiri actuale
17-01-2026 | 08:30
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă la Poliția din Ploiești, după ce tone de dosare din arhiva Biroului Rutier au fost incendiate.  

autor
Marilena Iordache

Vizat de cercetarea disciplinară, dar și de un dosar penal de sustragere și distrugere de documente, este chiar șeful direcției, care ar fi decis să ardă actele.

Ajutat de un subaltern, a chemat o firmă care a încărcat dosarele - ce datau din 2001 până în 2011 - într-un camion.

Acestea au ajuns apoi într-un container din curtea unei școli de pompieri, unde au fost făcute scrum.

Șeful de la Rutieră spune că a vrut să facă o faptă bună

Ofițerul le-a spus superiorilor că a vrut să facă o faptă bună. Însă, în sediul instituției abia renovat, se montau rafturi destinate arhivei.

Citește și
Politie
Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil

Potrivit legii, astfel de documente se distrug în urma unei proceduri stricte și a unor aprobări speciale. 

Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică

Sursa: Pro TV

Etichete: foc, ploiești, dosare, politist, brigada rutiera, arhiva, cercetare,

Dată publicare: 17-01-2026 07:41

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică
Stiri Virale
Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică

Un fost polițist din Prahova a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuală și tentativă de viol, după ce două presupuse victime l-au reclamat.

Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil
Stiri actuale
Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată pentru că nu a cercetat un caz de viol asupra unui copil

Un poliţist a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi dispus începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui copil, pe parcursul anchetei constatându-se şi că deţinea ilegal muniţie pentru arme de vânătoare.

A murit Șuier, cel mai respectat și iubit câine polițist din România
Stiri Sociale
A murit Șuier, cel mai respectat și iubit câine polițist din România

Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a ”ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit.  

Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal
Stiri externe
Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal

Un bărbat de 30 de ani, cuprins de halucinații, s-a aruncat din mașina sa pe șinele unei linii feroviare și a ajuns într-un canal de scurgere, fiind salvat în ultimul moment de un polițist din Italia.

Pentru ce i-a dat un sibian șpagă de 1.000 de euro și un vițel unui polițist. A fost prins în flagrant
Stiri Justitie
Pentru ce i-a dat un sibian șpagă de 1.000 de euro și un vițel unui polițist. A fost prins în flagrant

O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită 1.000 euro unui poliţist din Sibiu, cu scopul de a scăpa de un dosar penal pentru conducerea unei maşini fără permis.

 

Recomandări
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
Stiri Economice
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59