Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal

19-12-2025 | 11:16
Un bărbat de 30 de ani, cuprins de halucinații, s-a aruncat din mașina sa pe șinele unei linii feroviare și a ajuns într-un canal de scurgere, fiind salvat în ultimul moment de un polițist din Italia.

Claudia Alionescu

Întâmplarea incredibilă a avut loc la Monte San Biagio și a necesitat intervenția imediată a unei patrule de polițiști, relatează latinatoday.it.

Bărbatul, un român de 30 de ani, care se afla la volan împreună cu familia, a fost cuprins brusc de halucinații.

A coborât din mașină și s-a aruncat pe șinele de cale ferată, ajungând în cele din urmă într-un canal de scurgere.

Unul dintre polițiștii care au intervenit a observat că bărbatul era în mare dificultate, nu știa să înoate și nu putea să iasă la mal.

violator extradat
Un român care a fugit din țară după ce și-ar fi violat propria fiică și încă o fată a fost prins în Spania

Fără să stea pe gânduri, s-a aruncat în apă și a reușit, cu greu, să-l salveze.

Tânărul de 30 de ani a fost apoi preluat de ambulanță și a fost dus la spital. 

CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin

