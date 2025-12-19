Un șofer român care mergea cu familia a oprit brusc mașina și s-a aruncat într-un canal
Un bărbat de 30 de ani, cuprins de halucinații, s-a aruncat din mașina sa pe șinele unei linii feroviare și a ajuns într-un canal de scurgere, fiind salvat în ultimul moment de un polițist din Italia.
Întâmplarea incredibilă a avut loc la Monte San Biagio și a necesitat intervenția imediată a unei patrule de polițiști, relatează latinatoday.it.
Bărbatul, un român de 30 de ani, care se afla la volan împreună cu familia, a fost cuprins brusc de halucinații.
A coborât din mașină și s-a aruncat pe șinele de cale ferată, ajungând în cele din urmă într-un canal de scurgere.
Unul dintre polițiștii care au intervenit a observat că bărbatul era în mare dificultate, nu știa să înoate și nu putea să iasă la mal.
Fără să stea pe gânduri, s-a aruncat în apă și a reușit, cu greu, să-l salveze.
Tânărul de 30 de ani a fost apoi preluat de ambulanță și a fost dus la spital.
19-12-2025 11:15