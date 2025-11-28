Prima imagine cu George, tânărul disparut în Munții Bucegi de 5 zile. Familia face apel disperat la populație

George, tânărul dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost încă găsit, în ciuda eforturilor susținute ale echipelor de salvare.

Familia acestuia a rugat publicul să distribuie fotografia sa și să ofere orice informații care ar putea ajuta la localizarea lui.

Potrivit Salvamont Brașov, George a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov cu destinația localitatea Bran. A traversat zona Diham – Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a contactat serviciul de urgență 112. Persoana dispărută purta geaca prezentată în fotografie.

Facebook // Salvamont Brașov

Acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren, însă George nu a fost localizat până în prezent. Echipele Salvamont fac apel la populație pentru a oferi sprijin prin orice informație relevantă.

Toate persoanele care l-au văzut pe George sau care dețin informații despre traseul său sunt rugate să contacteze imediat Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













