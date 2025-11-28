Prima imagine cu George, tânărul disparut în Munții Bucegi de 5 zile. Familia face apel disperat la populație
George, tânărul dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost încă găsit, în ciuda eforturilor susținute ale echipelor de salvare.
Familia acestuia a rugat publicul să distribuie fotografia sa și să ofere orice informații care ar putea ajuta la localizarea lui.
Potrivit Salvamont Brașov, George a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov cu destinația localitatea Bran. A traversat zona Diham – Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a contactat serviciul de urgență 112. Persoana dispărută purta geaca prezentată în fotografie.
Acțiunile de căutare s-au desfășurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condițiilor din teren, însă George nu a fost localizat până în prezent. Echipele Salvamont fac apel la populație pentru a oferi sprijin prin orice informație relevantă.
Toate persoanele care l-au văzut pe George sau care dețin informații despre traseul său sunt rugate să contacteze imediat Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.
Sursa: Facebook // Salvamont Brașov
28-11-2025 20:52