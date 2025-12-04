Câți bani au câștigat românii care au făcut o activitate din returnarea PET-urilor. „Legal, constant şi demn”

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a avut un impact economic, la nivelul anului 2024, de aproximativ 1,49 miliarde de lei, reiese din studiul privind impactul socio-economic al companiei-administrator RetuRo.

„În termeni absoluţi, analiza impactului economic generat de Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) administrat de RetuRO arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând aproximativ 1,49 miliarde lei", se menţionează în document.

Această contribuţie totală reflectă influenţe economice pe trei canale principale, primul fiind contribuţia directă - de 677,8 milioane de lei, ce reprezintă valoarea adăugată generată în mod nemijlocit de activitatea RetuRo (personal angajat, cheltuieli operaţionale, investiţii în infrastructură, centre de numărare şi logistică, precum şi servicii achiziţionate), potrivit sursei citate.

Totodată, contribuţia indirectă însumează 482,42 milioane de lei şi surprinde impactul asupra lanţului de furnizare, respectiv cheltuielile RetuRo pentru achiziţii de bunuri şi servicii, fapt care stimulează activitatea economică a companiilor din amonte - transportatori, furnizori de echipamente, firme de mentenanţă, servicii IT, logistică etc.

În acelaşi timp, contribuţia indusă (331,26 milioane de lei) reprezintă al treilea canal de important şi reflectă efectele produse în economie de veniturile salariale generate direct şi indirect. Astfel, angajaţii RetuRo şi cei din firmele furnizoare îşi cheltuiesc veniturile în economie (consum de bunuri, servicii, taxe), generând cerere suplimentară în sectoare precum comerţ, servicii, energie sau transport.

Datele incluse în raportul de specialitate relevă faptul că, deşi contribuţia totală a RetuRo la Produsul Intern Brut (PIB) poate părea redusă la prima vedere, fiind de doar 0,085%, „aceasta este perfect coerentă cu structura economică a sectorului pe care îl deserveşte".

În context, sectorul băuturilor răcoritoare, unul dintre principalii generatori de fluxuri de ambalaje, are o contribuţie directă de aproximativ 0,48% din PIB, conform evoluţiei codului CAEN 1107, în perioada 2017-2020, în timp ce conform raportului Oxford Economics, sectorul berii a avut la nivelul anului 2023 o contribuţie directă în PIB de 0,9%

„Sistemul de Garanţie-Returnare (...), implementat în România şi operat de RetuRO, se evidenţiază ca fiind cea mai amplă iniţiativă naţională de colectare selectivă a ambalajelor de băuturi. Analiza integrată a impactului socio-economic şi de mediu confirmă că SGR depăşeşte funcţia sa logistică, devenind un mecanism de transformare sistemică ce aliniază România la obiectivele europene de economie circulară", se precizează în studiu.

La nivelul consumatorilor, SGR a reuşit să genereze un "capital comportamental" stabil, susţinut de un set coerent de beneficii - financiare, psihologice şi identitare.

De ce returnează lumea

Conform cercetării, în timp ce tinerii sunt ghidaţi de o motivaţie duală (recuperarea garanţiei - 94% - şi grija pentru mediu - 93%), familiile cu copii valorizează SGR preponderent ca pe un instrument educaţional şi moral (exemplu pozitiv 97%, lecţie de responsabilitate 94%).

De asemenea, SGR consolidează legăturile familiale (76% dintre părinţi se simt "o echipă" la returnare), iar seniorii manifestă o disciplină comportamentală ridicată, simţindu-se utili şi implicaţi în comunitate (88%).

„SGR joacă un rol esenţial în incluziunea economică a grupurilor vulnerabile, oferindu-le o activitate economică legală, constantă şi demnă (100% participare). Venitul mediu obţinut, deşi modest (~520 lei lunar), asigură securitatea financiară de bază şi reduce dependenţa de activităţile informale. Participarea la SGR generează schimbări pozitive extinse, incluzând reducerea deşeurilor menajere şi o planificare mai bună a cumpărăturilor, dovedind transferul atitudinilor sustenabile în viaţa cotidiană. Analiza input-output aplicată sistemului de garanţie-returnare (SGR) operat de RetuRO evidenţiază faptul că funcţionarea acestui mecanism generează efecte economice semnificative pe întreg lanţul valoric - de la producători şi retail, până la reciclatori şi autorităţi locale. Chiar dacă, la nivel macroeconomic, ponderea totală a impactului în PIB rămâne moderată (0,033% în 2024, respectiv 0,057% dacă se includ economiile bugetare locale), structura efectelor arată o integrare economică puternică şi capacitatea sistemului de a activa industrii complementare din economie", notează realizatorii documentului.

RetuRo şi Green Report organizează, joi, evenimentul de lansare a studiului privind impactul socio-economic al companiei, realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ).

