Catedrala Națională se va închide pentru continuarea lucrărilor. Ultima zi în care mai poate fi vizitată

08-01-2026 | 08:41
Catedrala Națională
Inquam Photos / George Calin

Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 - 17:00.

Astfel, în această perioadă, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate au putut să viziteze şi să se închine în acest lăcaş.

Începând cu data de 9 ianuarie, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Istoria Catedralei Naționale

Proiectul Catedralei Naționale a fost gândit acum aproape 140 de ani ca un ideal național și un semn de recunoștință pentru eliberarea poporului român și dobândirea independenței.

Catedrala Națională
Catedrala Națională se redeschide pentru public. Programul anunțat de Patriarhia Română

A fost ales Dealul Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din București.

Binecuvântarea Patriarhului s-a dat în 2007, iar 3 ani mai târziu au început lucrările.

Primii pași au fost făcuți în 2007, atunci când Patriarhul Daniel a sfințit locul din Dealul Arsenalului.

Fundația și structura catedralei sunt impresionante

Utilajele au intrat pe teren abia în anul 2010. 500 de muncitori s-au perindat zilnic pe șantier. Doar fundația a înghițit 50.000 de metri cubi de beton – echivalentul a 20 de bazine olimpice și aproape 12.000 de tone de armături din oțel – cam cât două turnuri Eiffel.

Zidurile catedralei au 45 de metri înălțime. Deasupra lor se înalță șase turle mici care ajung până la 60 de metri, turla clopotniță care merge până la 80 de metri și turla principală, denumită Pantocrator. Aceasta din urmă reprezintă axul spiritual al catedralei și simbolizează legătura dintre cer și pământ. De aceea atinge și cea mai mare înălțime, 120 de metri.

Lucrările interioare și exterioare se finalizează treptat

O bună parte din lucrările efective au fost finalizate până în anul 2018. În paralel, s-a muncit intens și în interior, iar în toamna aceluiași an a fost sfințit, într-o ceremonie impresionantă, Sfântul Altar. Atunci au răsunat pentru prima dată și clopotele grandioase aduse de la Viena care au fost acordate să sune dulce și melodios. Se aud de la 15 kilometri depărtare.

Un alt moment important a fost montarea Crucii, înaltă de 7 metri. Ca să ajungă în vârful catedralei, s-a folosit o macara uriașă de 600 de tone.

Sursa: Agerpres

Etichete: lucrari, vizitatori, catedrala nationala,

Dată publicare: 08-01-2026 08:41

