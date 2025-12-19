Catedrala Națională se redeschide pentru public. Programul anunțat de Patriarhia Română

19-12-2025 | 14:01
Catedrala Națională

Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, anunţă Patriarhia Română.

În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

