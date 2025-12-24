Catedrala Națională, redeschisă până pe 8 ianuarie 2026. Care este programul de vizitare

Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

"Patriarhia Română reaminteşte tuturor credincioşilor care doresc să viziteze Catedrala Naţională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 9:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională", precizează Patriarhia.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

