Slujba de Te Durum va fi oficializată pe 1 Decembrie în biserici. Când începe slujba la Catedrala Națională

Slujba de Te Deum va fi oficiată luni, 1 Decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei transmis Agerpres, de Ziua Naţională a României, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcaşurile de cult parohiale şi cele mănăstireşti din ţară şi de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulţumire) în semn de recunoştinţă pentru libertatea şi unitatea neamului românesc, precum şi de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire naţională în anul 1918.

„Reamintim că în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată şi Catedrala Naţională din Bucureşti, cu hramurile Înălţarea Domnului - Ziua eroilor şi Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României'', se arată în comunicat.

La Catedrala Naţională, slujba de Te Deum va fi săvârşită începând cu ora 12:00.

