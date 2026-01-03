Câte arme și muniții deținute clandestin au confiscat polițiștii de la populație, în 2025

Stiri actuale
03-01-2026 | 13:28
colet arme

Peste 4.300 de arme de foc au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut, în urma unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru depistarea persoanelor care dețin ilegal arme și pentru prevenirea și combaterea bracon

autor
Mihai Niculescu

Potrivit datelor transmise sâmbătă de Poliția Română, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, forțele de ordine au intensificat controalele și intervențiile, numărul acestora fiind mai mare decât în intervalul similar al anului precedent, transmite Agerpres.

În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, la nivel naţional, poliţiştii au desfăşurat 2.141 de acţiuni, cu 47 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, fiind efectuate 12.337 de controale. În perioada menţionată, au fost efectuate 2.365 de percheziţii domiciliare, cu 1.033 mai multe faţă de primele 11 luni ale anului 2024, a informat Poliţia Română.

Creștere semnificativă a numărului armelor confiscate

În urma acestor activități, autoritățile au scos din circuit 4.304 arme de foc, cu 1.159 mai multe față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul armelor indisponibilizate, 948 sunt arme letale, 3.215 sunt arme neletale supuse autorizării, iar 141 sunt arme neletale supuse notificării, potrivit sursei citate.

Zeci de mii de cartușe și tone de carne de vânat, ridicate

Bilanțul intervențiilor include și o cantitate impresionantă de muniție și bunuri rezultate din activități ilegale. Polițiștii au descoperit și indisponibilizat 363.064 de cartușe de diferite calibre, cu 85.797 mai multe decât în primele 11 luni ale anului 2024.

Citește și
Taiwan
China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani

Totodată, au fost confiscate peste 8.800 de kilograme de carne de vânat, peste 820 de trofee de vânat, mai mult de 100 de capcane folosite la braconaj, precum și aproximativ 50 de autovehicule utilizate în activități ilegale.

Sursa: Agerpres

Etichete: arme, politia romana, munitie, braconaj,

Dată publicare: 03-01-2026 13:22

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei
Stiri externe
O nouă super-putere nucleară va apărea în mai puțin de 3 ani. Avertismentul ”sumbru” al Chinei

Experții nucleari chinezi cred că Japonia ar putea construi arme nucleare în mai puțin de 3 ani, Beijingul apreciind că dușmanii săi istorici, care oricum aveau capacitatea tehnică, au acum și motivația politică.

 

China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani
Stiri externe
China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani

China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, informează EFE.

 

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

China acuză SUA că
Stiri externe
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan

Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.

Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă
Stiri externe
Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28