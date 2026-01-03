Câte arme și muniții deținute clandestin au confiscat polițiștii de la populație, în 2025

Peste 4.300 de arme de foc au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut, în urma unor acțiuni ample desfășurate la nivel național pentru depistarea persoanelor care dețin ilegal arme și pentru prevenirea și combaterea bracon

Potrivit datelor transmise sâmbătă de Poliția Română, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, forțele de ordine au intensificat controalele și intervențiile, numărul acestora fiind mai mare decât în intervalul similar al anului precedent, transmite Agerpres.

„În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, la nivel naţional, poliţiştii au desfăşurat 2.141 de acţiuni, cu 47 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, fiind efectuate 12.337 de controale. În perioada menţionată, au fost efectuate 2.365 de percheziţii domiciliare, cu 1.033 mai multe faţă de primele 11 luni ale anului 2024”, a informat Poliţia Română.

Creștere semnificativă a numărului armelor confiscate

În urma acestor activități, autoritățile au scos din circuit 4.304 arme de foc, cu 1.159 mai multe față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul armelor indisponibilizate, 948 sunt arme letale, 3.215 sunt arme neletale supuse autorizării, iar 141 sunt arme neletale supuse notificării, potrivit sursei citate.

Zeci de mii de cartușe și tone de carne de vânat, ridicate

Bilanțul intervențiilor include și o cantitate impresionantă de muniție și bunuri rezultate din activități ilegale. Polițiștii au descoperit și indisponibilizat 363.064 de cartușe de diferite calibre, cu 85.797 mai multe decât în primele 11 luni ale anului 2024.

Totodată, au fost confiscate peste 8.800 de kilograme de carne de vânat, peste 820 de trofee de vânat, mai mult de 100 de capcane folosite la braconaj, precum și aproximativ 50 de autovehicule utilizate în activități ilegale.

