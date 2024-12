Despre avort și cezariană prin ochii lui Georgescu, finalist la prezidențiale, care a spus că o femeie nu poate conduce țara

După ce a strâns peste 2 milioane de voturi în turul 1 al prezidențialelor și a reușit să se claseze pe prima poziție reușind astfel să îl scoată din cursă pe Marcel Ciolacu. liderul PSD și premierul României, declarațiile sale și tacticile prin care a reușit să se facă cunoscut au început să fie urmărite și analizate cu mai multă atenție, de mai multe persoane.

Candidatul independent, cu o susținere incertă din partea partidului POT, a avut de-a lungul timpului mai multe luări de poziție care pot fi catalogate drept de neînțeles sau de-a dreptul periculoase. De la contestarea apartenenței României la NATO și Uniunea Europeană și până la negarea structurii chimice a apei sau realitatea aselenizării, Georgescu s-a legat și de rolul femeii în societate, inclusiv de modul în care aceasta are drepturi asupra propriului corp.

Georgescu: O femeie nu poate conduce țara. Apoi, evident, a revenit

Cu aproximativ două săptămâni înainte de alegeri, Călin Georgescu afirma în podcastul lui Gojira că România nu ar putea fi condusă de o femeie.

„Este România pregătită să aibă președinte o femeie în momentul ăsta?”, a fost întrebat el de către Gojira.

„O femeie? Nu. Pentru că femeia are un alt rol în societate. Nu de președinte. Nu are cum să facă față. În fața femeii trebuie să te pleci, pentru că dă naștere la ființa Omul, cum spunea Petre Țuțea. Și eu, și dumneavoastră tot din femeie ne tragem. Ca să fii pe această zonă de luptă aprigă, nu-i de joacă. Asta nu poate să o facă decât un bărbat sprijinit de o femeie puternică. Asta e foarte important ce vă spun. Și sprijinit de o națiune în care femeile trebuie să aibă un rol principal. Este diferență mare, gigantică, între feminitate, care este puterea femeii, desăvârșită, și feminism, impusă de un Occident degenerat, care nu a făcut decât altceva decât să distrugă cea mai mare putere din lume”, a răspuns Călin Georgescu.

Moderatorul podcastului a intervenit din nou și l-a întrebat pe candidatul la președinție dacă el crede în feminism, moment în care răspunsul a venit: „În feminism? Feminismul este o mizerie absolută, care i se atribuie femeii”.

După apariția în presă a acestei declarații, el a încercat să-și nuanțeze poziția în cadrul unui interviu pentru un post TV. „În spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie și mai puternică, asta este clar, dar asta nu înseamnă că femeile nu pot face acest lucru [n.r. să fie președinte]. Pentru mine, așa cum am spus de fiecare dată, în primul și în primul rând, în fața femeii trebuie să te pleci pentru că dă naștere la ființa Om. Dar dincolo de acest aspect este libertatea fiecăruia, fie că este bărbat sau femeie, dar face tot ceea ce este necesar pentru binele societății.”

Cezariana rupe „Firul Divin”

O altă controversă a fost creată de afirmațiile lui Călin Georgescu privind nașterea prin cezariană. În luna mai 2024 el spunea în cadrul unui interviu pentru psihologul Alexandru Pleșea că nașterea prin cezariană este o tragedie și că femeile sunt manipulate să nască astfel.

„Noi nu mai suntem capabili să punem întrebări pentru că în momentul în care s-a născut copilul, a intrat direct în structura manipulării. Imediat, pe loc, de când este născut. De fapt, dinainte de naștere, pentru că este manipulată mama”.

El a oferit și procente: „Dacă viitoarea mamă este manipulată, că nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe Firul Divin. Mai mult, tu consideri și accepți că peste 90% sunt bolnave”.

Ulterior, el și soția lui și-au schimbat poziția și au susținut într-un LIVE pe Youtube că soția sa a născut prin cezariană. „El m-a văzut. Eu am trecut prin două cezariene. Cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context. Când el a spus că se rupe Firul Divin, citiți vă rugăm cartea medicului Michel Odent care se numește «Cezariana» și veți înțelege. Noi am văzut diferență dintre copiii născuți prin cezariană și copiii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană. Și atunci ne-am dorit foarte mult… Cum am putea să impunem restricții când copiilor noștri nu le-am spus nimic obligatoriu?”, a afirmat soția lui Călin Georgescu.

Printre declarațiile controversate ale medicului Odent se numără și o interpretare mai puțin științifică a unor baze de date, din care Odent a concluzionat că nașterea prin cezariană este un factor activ, agravant, în apariția autismului, concluzie proprie, neconfirmată de niciun alt savant sau de vreun studiu.

Femeilor le este frică de violența obstetrică

Un raport al Asociației Moașelor Independente arată că 70% dintre nașterile din România sunt făcute prin cezariană, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca doar 15% dintre nașteri să fie făcute astfel.

Raportul asociației arată că multe dintre viitoarele mame se tem de experiența unei nașteri naturale din cauza condițiilor din spitale și, uneori, a tratamentului la care sunt supuse. În același timp, se aduce în atenție, în premieră, și violenţa obstetrică – o formă a violenţei de gen – este experimentată des de femei în multiple forme în timpul sarcinii, naşterii şi după, însă puţine femei o conştientizează sau o recunosc ca problemă.

Violenţa obstetrică este definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept orice formă de abuz fizic sau verbal, lipsă de respect şi tratament inadecvat, lipsa confidenţialităţii şi neglijare manifestate în timpul naşterii, acţiuni realizate de profesioniştii din sănătate, care au ca efect dureri şi complicaţii evitabile, dar şi violarea demnităţii femeilor.

Violența obstetrică este experimentată des de gravide, în multiple forme, dar puține o conștientizează sau o recunosc drept problemă, spun cei din Asociația Moașelor Independente într-un raport de cercetare. Sub anonimat și alte paciente au povestit despre experiențele lor: „Am fost întrebată de ce vreau analgesic”, „Faptul că am fost separată de copil pentru aproape 24 de ore după naștere a fost groaznic”, „Cel mai neplăcut a fost sentimentul că sunt tratată urât, replici mai puțin prietenoase. Au fost momente de vulnerabilitate maximă”.

Aceste experiențe pot fi trăite atât in spitalele de stat, cât și în cele private, se arată în acelasi document.

Poziția lui Georgescu privind întreruperea de sarcină

În cartea sa, „Cumpăna României”, publicată la editura Christiana în 2016, Călin Georgescu a scris, la pagina 63, că „(...) ar trebui oprite avorturile şi scoasă în afara legii manifestarea publică a homosexualității şi orice propagandă în favoarea ei. Sunt condiții nenegociabile dacă vrem să ne mai păstrăm verticalitatea ca oameni şi trăinicia ca neam”, așa cum arată Mihai Șora pe Facebook.

Însă, după Georgescu a negat că ar fi împotriva avortului în cadrul unui interviu la un post TV. „Nici vorbă (întrebat despre faptul că a militat pentru interzicerea dreptului la avort, n.r.). Nu putem avea obligații pe aceste situații. E dreptul liber al fiecăruia să aleagă. Nimeni nu poate obliga pe nimeni la așa ceva. Fiecare are dreptul să aleagă în propria conștiință” a transmis candidatul care a câștigat primul tur al prezidențialelor.

Peste 80% dintre unitățile medicale publice nu fac întreruperi de sarcină

Actualul Cod Penal, prin art.201, le permite femeilor să efectueze, la cerere, o întrerupere de sarcină, până în săptămâna a 14-a, însă traseul lor pentru efectuarea unei astfel de proceduri este unul lung și anevoios.

O analiză efectuată de Asociația Moașelor Independente arată că peste 80% dintre unitățile medicale publice din România nu oferă servicii de avort sau nu pot fi contactate. Astfel, din 176 de unități medicale publice care figurează cu secții de obstetricăginecologie, doar 7 unități furnizează ori avort medicamentos, ori chirurgical în acord cu recomandările din ghidurile medicale, prospectele farmaceutice și legislația națională.

Din 783 de unități medicale private (clinici și spitale), doar 3 unități oferă ambele tipuri de servicii de întrerupere a sarcinii conform ghidurilor, prospectului și legislației naționale.

Nicio unitate publică nu oferă ambele tipuri de avort.

Cercetarea AMI arată că 90% dintre spitale și clinici au declarat că nu trimit în altă parte femeile care solicită întreruperea sarcinii la cerere, deși această obligație este prevăzută expres în Codul Deontologic al medicilor (art. 34).

Cât costă o întrerupere de sarcină la cerere

Cercetarea cuprinde și o serie de bariere cu care se confruntă pacientele, printre care cea legată de costuri.

Prețul unui avort medicamentos poate ajunge până la 1.800 de lei, iar cel al unui avort chirurgical până la 4.800 de lei, avortul la cerere și avortul terapeutic fiind servicii medicale furnizate cu plată, atât în sistemul public, cât și în cel privat.

Singurele proceduri acoperite de sistemul național de asigurări medicale sunt avorturile în desfășurare și îngrijirile pentru iminența de avort.

În raport se arată că, inclusiv victimele agresiunilor sexuale care au nevoie de o întrerupere a sarcinii plătesc pentru asta.

Rezultatele pe larg, concluziile, recomandările și situația la nivelul fiecărui județ pot fi consultate integral AICI.

Proteste împotriva opiniilor lui legate de femei și condiția lor

Timp de cinci zile au fost organizate proteste în București și mai multe orașe din țară față de victoria pe care a obținut-o Călin Georgescu. Oamenii, preponderent studenți, au scandat „Când românii nu votează, TikTok vă manipulează”, „Corpul meu, decizia mea”, „Nu votați un dictator”.

Profilul alegătorului lui Călin Georgescu

Sociologii au analziat profilul alegătorului lui Călin Georgescu. Potrivit INSCOP, 31% dintre tinerii de 18-24 de ani au votat cu Georgescu, în contrast cu doar 8% dintre alegătorii cu vârsta de peste 65 de ani care au optat pentru acesta. În plus, alegătorii tineri, până în 44 de ani, au fost mai mobilizați să voteze cu acest candidat independent decât votanții cu vârsta de peste 45 de ani.

Bărbații și femeile nu se diferențiază în ceea ce privește intenția de vot pentru Georgescu, arată Remus Ioan Ștefureac de la INSCOP. Poate fi un posibil indicator al necunoașterii unora dintre opiniile sale cu privire la rolul femeii în societate, mai spune acesta.

De asemenea, 20% dintre persoanele cu studii primare și fără studii și 23% dintre persoanele cu studii medii au votat cu el, comparativ cu 13% dintre persoanele cu studii superioare care au optat pentru el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: