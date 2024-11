Noi manifestații împotriva lui Călin Georgescu. Câți oameni au ieșit în stradă în marile orașe. "Îmi este frică în ţara mea"

Peste 1.000 de de persoane s-au adunat, din nou, în faţa Instituţiei Prefectului, unde au manifestat pentru democraţie şi împotriva lui Călin Georgescu.

La fel ca în seara zile de miercuri, când la protest au participat tot peste 1.000 de persoane, manifestaţii de joi seară au scandat, printre altele, "Iubirea de ţară nu e legionară", "Democraţie, nu tiranie", "Tinerii vă spun în cor: nu votaţi un dictator", "Alertă, alertă antifascistă".

De asemenea, ei au purtat pancarte şi afişe cu înscrisuri precum "Europa", "Nu vreau să plec din ţara mea", "Îmi este frică în ţara mea", "Tinerii educaţi nu votează fascişti şi legionari", alături de steaguri ale României şi Uniunii Europene.

Protestele au fost organizate de grupul independent "Studenţi pentru democraţie".

Aproximativ 200 de tineri au protestat în Piaţa Unirii cu lozinci precum "De unde are banu Legionarul?", "România nu uita, Europa-i casa ta".

Protestatarii au venit cu pancarde scrise cu mesajele "Democraţie, nu dictatURĂ", "Tinerii vă cer în cor nu votaţi un DICTATOR", "Fără democraţie nu există Viitor", "Fără Fascism în Parlament", "Mai bine pe stradă decât în DICTATURĂ", "Mamele noastre nu au întrerupt FIRUL DIVIN când ne-au născut", "Nu o fac pentru mine, ci pentru bunicii mei", "Părinţi, bunici, nu vă lăsaţi minţiţi".

Proteste au avut loc, pentru a treia zi consecutiv, şi la Timişoara, dar de o amploare mai mică faţă de zilele precedente.

Peste 50 de tineri au ieșit în stradă în centrul municipiului Târgu Mureş, împotriva extremismului şi pentru apărarea libertăţilor cetăţeneşti, reprezentanţi ai acestora susţinând şi că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de renumărare a voturilor li se pare o încălcare a democraţiei.

"Decizia CCR mi se pare o încălcare a democraţiei, pentru că oamenii au ieşit la vot, şi-au exprimat părerea şi dacă s-ar fi depistat o problemă în sensul ăsta, ar fi trebuit să fie rezolvată în decursul a 24 de ore sau cât ar fi trebuit, nu după. Cu siguranţă, oamenii care au fost nemulţumiţi au interesele lor. Noi nu încurajăm aşa ceva. Am fost acuzaţi că suntem susţinători ai unui anumit partid. Noi nu susţinem niciun partid aici, pur şi simplu am ieşit pentru drepturile noastre, nu am fost plătiţi de nimeni, nu am fost încurajaţi de nimeni, ci pur şi simplu din spiritul nostru de cetăţean, din spiritul nostru de tânăr şi din dorinţa de a ne apăra drepturile am făcut această manifestaţie", a susţinut reprezentanta protestatarilor, Mădălina, studentă la Medicină.



