Partidul Omenilor Tineri - POT: Cum a apărut și cine face parte din controversatul partid care îl susține pe Călin Georgescu

Formațiunea politică și-a arătat sprijinul pentru candidatul la prezidențiale Călin Georgescu, deși acesta a negat că ar avea în spate vreun partid și a afirmat că este și va rămâne independent.

Când a apărut POT

Partidul Oamenilor Tineri a fost înființat de către deputata Anamaria Gavrilă, care a intrat în Parlament în 2020, după ce a candidat pe listele partidului AUR, condus de George Simion. Acum, Anamaria Gavrilă și întreg partidul pe care l-a fondat și-a arătat susținerea pentru Călin Georgescu înainte de primul tur al prezidențialelor. Deputata a făcut o campanie de anvergură pe Tik Tok, acolo unde a ținut live-uri de ore întregi în care a discutat cu oamenii și și-a arătat susținerea pentru candidatul independent.

Întrebat dacă are vreun partid în spate sau dacă intenționează să facă parte dintr-un partid, având în vederea susținerea POT, Călin Georgescu a declarat că este și va rămâne în continuare independent.

De asemenea, POT a intrat în competiție pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 1 decembrie. După surpriza de proporții că turul 2 al prezidențialelor se ține între Călin Georgescu și Elena Lasconi, partidul Oamenilor Tineri a cunoscut o creștere masivă în căutările Google și pe platformele sociale.

POT a fost înregistrat oficial în 2023 și a participat la alegerile locale din iunie 2024 cu următoarele rezultatele:

• zero mandate de consilieri județeni

• 11 mandate de consilieri locali

• 18 mandate de primar

La alegerile europarlamentare nu a avut candidați.

Anamaria Gavrilă a fost aleasă deputat de Hunedoara candidând pe listele AUR și face parte din grupul parlamentar de deputați neafiliați, după ce a părăsit grupul parlamentar AUR pe 21 septembrie 2021, spunând că are „un respect deosebit pentru acei parlamentari AUR care au ajuns în această poziţie din dorinţa de a ajuta ţara lor”.Este membru al următoarelor comisii, conform Camerei Deputaților:

• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (din apr. 2022)

• Subcomisia pentru drepturile copilului

• Comisia pentru afaceri europene (feb. 2021 - apr. 2022)

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (mar. - sep. 2021)

• Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare (feb. - mar. 2021)

„Misiunea de România este să lăsăm o țară mai bună, în care românii trăiesc în armonie, prosperitate și cu demnitate pe plan internațional”, arată POT.

„Prin implementarea practică a valorilor creștine fundamentale: iubirea, dăruirea, iertarea, acceptarea și cultivarea potențialului uman specific fiecăruia dintre noi, vom atinge nu doar bunăstarea materială, ci și armonia”, se arată în ideologia partidului.

Totodată, partidul „promovează valorile şi interesele naţionale (…) militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului de drept, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale”.

Listele de candidați ale Partidului Oamenilor Tineri

POT participă la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 și are 9 candidați în circumscripția București: 3 la Senat și 6 la Camera Deputaților.

Lista candidaților pentru Senat este deschisă de Valentina Aldea, antreprenor și economist de profesie. Ca prezentare a candidaturii, aceasta a afirmat că "misiunea de român poate fi împlinită cu oameni tineri, care se implică plini de curaj, decenţă şi profesionalism”.

Ovidiu-Adrian Bilă este pe locul al doilea pe lista candidaților și este economist. Al treilea loc este ocupat de Ciprian Dănilă, product manager, de profesie economist.

Pentru Camera Deputaților, primul pe lista candidaților POT este Răzvan-Mirel Chiriţă, administrator al unei societății comerciale cu studii de licență în Științe administrative.

Următorul candidat este Daniel Grofu, economist actual pensionar. Ultimul loc este ocupat de Iulia-Elena Dinu, inspector, cu studii de licență în Comunicare.

Următorii trei candidați pe listele la Camera Deputaților din partea POT sunt: Maria-Amorina Stoian (manager), Diana-Emanuela Măluţan ( economist) şi Sergiu-Beniamin Măluţan (inginer de sistem informatic).

Lista POT pentru Camera Deputaților

Lista POT pentru Senat



Problemele din campanie

Partidul Oamenilor Tineri a avut probleme cu Biroul Electoral Județean Bistrița-Năsăud, care a cerut partidului să înlăture materialele de propagandă electorală care nu respectă prevederile legale. Decizia a venit în urma unei plângeri de la o persoană care a afirmat că de pe afișele electorale ale POT lipsesc informațiile legate de codul mandatarului financiar, operatorul economic care le-a tipărit și în ce tiraj.

Fondatoarea POT și-a declarat duminică seara sprijinul pentru Călin Georgescu, după primele rezultate ale alegerilor prezidențiale.

„Cu mare, mare umilință stăm și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a întors o pagină în istoria României. Ne este foarte greu să găsim cuvintele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face. Vorbeam de treaba pe care trebuie să o facem, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și iată că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nu ne-a lăsat. Am spus, un vot pentru Călin Georgescu înseamnă că poporul român este treaz și cu sufletul viu! Iată că noi știam”, spunea aceasta în videoclip.

De asemenea, POT a vrut să înregistreze candidatura Anamariei Gavrilă la prezidențiale, însă a renunțat și a decis să îl susțină pe Călin Georgescu, invocând rezultatele unui sondaj intern. În acest sens a fost creat și site-ul anamariapentruromania.ro, unde apărea sloganul„ Susține Anamaria Gavrilă pentru președintele României”. Acum, site-ul duce spre sieupot.ro, adresa URL oficială a partidului.

Anamaria Gavrilă și membrii POT au dus pe TikTok o adevărată campanie de susținere a lui Călin Georgescu. De la live-uri care au ținut ore întregi până la videoclipuri și comentarii cu hashtagul Călin Georgescu, CG sau #pot. #partiduloamenilortineri și #pot sunt hashtaguri foarte folosite alături de alte cuvinte cheie legate de Călin Georgescu.

Partidul POT a fost înregistrat la Tribunalul București pe 9 martie 2023 și are 79 de candidați la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, iar printre aceștia se numără oameni cu diferite ocupații, de la antreprenori, avocați, șoferi, ingineri, până la candidați din diaspora. Marian Rizea, primul candidat pe lista de la Vâlcea pentru alegerile parlamentare este fost ofițer de Securitate.

Programul politic al POT

„În programul nostru politic, am aplicat principiul Pareto: am identificat cele 20% dintre măsurile cheie care vor produce 80% din impactul pozitiv pentru societate. Ne concentrăm pe acțiuni esențiale, cu impact clar și beneficii reale și imediate pentru români.

Misiunea de Român este să lăsăm o țară mai bună, în care românii trăiesc în armonie, prosperitate și cu demnitate pe plan internațional”, se arată pe site-ul oficial.

Potrivit site-ului oficial, programul lor politic este împărțit în 14 segmente: Tinerii, Familia, Antreprenorii, Justiția, Educație, Instituții publice funcționale, Sănătate, Armata română, Fondurile europene, Energie, Diaspora, Desecretizarea României, Statul cel mai bun plătitor și Protecția și bunăstarea animalelor.

