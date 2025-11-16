Locul din lume care a avut de câștigat de pe urma unui taifun. Este căutat de mii de oameni

Un restaurant din Thailanda situat la vreo 30 de kilometri de Bangkok este cel mai probabil singurul din lume care a avut de câștigat de pe urma unui taifun.

Localul inundat după ce râul din apropiere a ieșit din matcă a devenit, peste noapte, foarte căutat.

Clienții iau masa cu apa până la genunchi în compania peștilor care înoată printre ei. Încălțați cu cizme de cauciuc chelnerii duc boluri cu supă de pește sau tăiței cu pui de la o masă la alta.

Clienții sunt mai interesați totuși să pozeze peștii sau să le arunce mâncare ca să-i vadă agitându-se. Proprietara restaurantului spune că afacerile merg de minune, iar profitul s-a dublat.

Fanii restaurantului inundat se mai pot bucura de această experiență câteva săptămâni cât mai durează sezonul ploios.

