Alertă într-un restaurant din Sao Paulo, după ce o pumă a pătruns în clădire înainte de închidere

20-12-2025 | 08:13
puma

Un restaurant din Sao Paulo a fost călcat de un intrus pe cât de neobișnuit, pe atât de periculos.

 

Știrile PRO TV

O pumă a prins o ușă deschisă și a intrat în clădire, aproape de încheierea programului. Nu a ochit bucătăria, cum era de așteptat, ci s-a refugiat într-o debara.


Angajații restaurantului, care are ca tematică epoca preistorică și dinozaurii, au alertat autoritățile.

Pompierii, ajutați de medici veterinari, au reușit să tranchilizeze animalul.

Puma a fost transportată la un cabinet medical, pentru o evaluare, și urmează să fie eliberată în sălbăticie.

Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.

