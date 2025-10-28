Casă distrusă de flăcări violente, în Rucăr. Înăuntru se aflau și patru butelii

28-10-2025 | 07:43
incendiu

Flăcări violente au distrus luni o gospodărie din Rucăr, județul Argeș. În locuință se aflau și 4 butelii, care puteau exploda în orice moment.

 

Natașa Paraschiv

Focul a pornit de la acoperișul casei și s-a extins și la câteva anexe. Când au intervenit salvatorii, ardea deja o suprafață de 260 de metri pătrați.

Din fericire, militarii au reușit să evite o tragedie și să scoată la timp buteliile.

Incendiul amenința și locuințele învecinate, iar doi pompieri aflați în timpul liber au sărit în ajutor. Lupta cu flăcările a durat 4 ore.

Din fericire nu au fost victime, dar 10 încăperi au fost distruse de foc și de apa cu care s-a intervenit pentru stingere. Totul a pornit de la un coș de fum defect.

