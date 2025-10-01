Cartelurile mexicane ademenesc tineri americani pe rețelele sociale pentru a-i transforma în cărăuși de droguri

Stiri externe
01-10-2025 | 07:58
politie sua

Adolescenții atrași de bani devin pionii cartelurilor mexicane, pe teritoriul Statelor Unite. Grupările criminale se folosesc de rețelele sociale pentru a recruta tineri să încalce legea și să comită infracțiuni periculoase.  

autor
Stirileprotv

Un reporter al postului de televiziune CNN a investigat această realitate îngrijorătoare.

David Culver, corespondent CNN: În acest moment, ne aflăm alături de mai mulți adjuncți ai șerifului din comitatul Cochise, din unități diferite, în timp ce se apropie de țintele lor.

- Mâinile sus! Nu mișca!

Rep. CNN: Unii dintre ei, după cum veți observa, sunt sub acoperire. Nu le vedeți fețele, nu le veți auzi numele.

Citește și
albanez incatusat iasi
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

- Mai e cineva cu tine în mașină?

Rep. CNN: (Agenții) au fost trimiși aici, la nord de granița de sud a SUA. Acum intervin pentru a destructura o rețea de contrabandă, o investigație care s-a derulat timp de 18 luni.

Rep. CNN: Mai sunt și alții pe care încercați să îi arestați?

Agent sub acoperire: Mai sunt încă 18.

Rep. CNN: 18 în total?

Agent sub acoperire: Da!

Rep. CNN: Sunt doar americani?

Agent sub acoperire: Cu excepția unuia, toți sunt cetățeni americani. Fac parte dintr-un cartel de droguri. Sunt o echipă unită, care lucrează împreună pentru beneficiul unei organizații mai mari”.

Zona de acțiune se întinde pe aproape 140 de kilometri, la frontiera dintre Statele Unite și Mexic. Acolo, jocurile sunt făcute de o rețea asociată cartelului Sinaloa, o organizație fragmentată, dar încă influentă.

Șefii controlează fiecare mișcare, stabilind cine și ce poate trece dincolo de graniță. Pentru a nu fi detectați, migranții și ghizii lor, sprijiniți de cartel, poartă haine de camuflaj.

Aceștia urmează coordonate trimise pe telefon, care îi conduc până la un drum aflat la câțiva kilometri de graniță. Șoferii vin în grabă pentru a prelua marfa și a fi recompensați cu bani cash. Mulți sunt tineri americani, recrutați online.

”Odată ce intri, nu mai poți ieși”

În ultimele șase luni, au fost monitorizate sute de anunțuri de recrutare publicate de cartel pe rețele sociale. Mesajele includ limbaj codat, emoji-uri și promisiuni de câștiguri considerabile – mii de dolari pentru fiecare transport.

După ce preiau marfa, șoferii merg spre așa-numitele „case de tranzit” de pe teritoriul american, controlate de cartel. De acolo, narcoticele pleacă spre orașele americane.

Unul dintre traficanți a vorbit cu reporterul CNN.

Cartel boss: Lucrez cu cartelul Sinaloa.

Reporterul CNN: Cartelul Sinaloa?

Cartel boss: Da.

Reporterul CNN: Îi ajuți să recruteze oameni, să aducă droguri, arme?

Cartel boss: Îi ajut cu oameni și cu droguri.

Reporterul CNN: Ești cetățean american?

Cartel boss: Nu, domnule!

Reporterul CNN: Și poți să intri și să ieși când vrei?

Cartel boss: Da!

Reporterul CNN: Voi vă folosiți de rețelele sociale pentru a ajunge la tineri, la adolescenți, și îi recrutați. Unii dintre ei, mulți dintre ei, sunt cetățeni americani.

Cartel boss: Asta-i viața!

Reporterul CNN: A trebuit să ucizi oameni?

Cartel boss: Da!

Reporterul CNN: Nu ai putea să te oprești să nu mai faci asta?

Cartel boss: Nu pot!

Reporterul CNN: Nu poți?

Cartel boss: Odată ce intri, nu mai poți ieși”.

Descinderi în cartierele Ferentari și Rahova din București, la două clanuri. Droguri de 100.000 euro, în casele interlopilor

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, droguri, mexic, operatiune, carteluri,

Dată publicare: 01-10-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri
Stiri actuale
Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri

Mai mulți membri ai unui clan din Bihor, care controlează rețele de cămătărie, prostituție și droguri, sunt cercetați de polițiști, în urma unei răfuieli cu o altă grupare.

Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri
Stiri actuale
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.

Trump a dezvăluit un videoclip cu un atac american asupra unei nave a „narcoteroriştilor”. Operațiunile continuă în Caraibe
Stiri externe
Trump a dezvăluit un videoclip cu un atac american asupra unei nave a „narcoteroriştilor”. Operațiunile continuă în Caraibe

Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.

SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel
Stiri externe
SUA sunt în război cu traficanții de droguri sudamericani. Casa Albă îl acuză pe Maduro că este șeful unui cartel

Americanii au distrus o presupusă ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela, care naviga în apele internaționale, spre SUA. Anunțul a fost făcut de președintele Trump, care are o agendă plină și în țara sa.

CNN: Trump ia în considerare atacarea cartelurilor de droguri direct în Venezuela
Stiri externe
CNN: Trump ia în considerare atacarea cartelurilor de droguri direct în Venezuela

Președintele american Donald Trump ia în considerare opțiunea de a ataca cartelurile de droguri din Venezuela, relatează CNN, citând surse familiare cu planurile administrației americane.

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28