Cartelurile mexicane ademenesc tineri americani pe rețelele sociale pentru a-i transforma în cărăuși de droguri

Adolescenții atrași de bani devin pionii cartelurilor mexicane, pe teritoriul Statelor Unite. Grupările criminale se folosesc de rețelele sociale pentru a recruta tineri să încalce legea și să comită infracțiuni periculoase.

Un reporter al postului de televiziune CNN a investigat această realitate îngrijorătoare.

”David Culver, corespondent CNN: În acest moment, ne aflăm alături de mai mulți adjuncți ai șerifului din comitatul Cochise, din unități diferite, în timp ce se apropie de țintele lor.

- Mâinile sus! Nu mișca!

Rep. CNN: Unii dintre ei, după cum veți observa, sunt sub acoperire. Nu le vedeți fețele, nu le veți auzi numele.

- Mai e cineva cu tine în mașină?

Rep. CNN: (Agenții) au fost trimiși aici, la nord de granița de sud a SUA. Acum intervin pentru a destructura o rețea de contrabandă, o investigație care s-a derulat timp de 18 luni.

Rep. CNN: Mai sunt și alții pe care încercați să îi arestați?

Agent sub acoperire: Mai sunt încă 18.

Rep. CNN: 18 în total?

Agent sub acoperire: Da!

Rep. CNN: Sunt doar americani?

Agent sub acoperire: Cu excepția unuia, toți sunt cetățeni americani. Fac parte dintr-un cartel de droguri. Sunt o echipă unită, care lucrează împreună pentru beneficiul unei organizații mai mari”.

Zona de acțiune se întinde pe aproape 140 de kilometri, la frontiera dintre Statele Unite și Mexic. Acolo, jocurile sunt făcute de o rețea asociată cartelului Sinaloa, o organizație fragmentată, dar încă influentă.

Șefii controlează fiecare mișcare, stabilind cine și ce poate trece dincolo de graniță. Pentru a nu fi detectați, migranții și ghizii lor, sprijiniți de cartel, poartă haine de camuflaj.

Aceștia urmează coordonate trimise pe telefon, care îi conduc până la un drum aflat la câțiva kilometri de graniță. Șoferii vin în grabă pentru a prelua marfa și a fi recompensați cu bani cash. Mulți sunt tineri americani, recrutați online.

”Odată ce intri, nu mai poți ieși”

În ultimele șase luni, au fost monitorizate sute de anunțuri de recrutare publicate de cartel pe rețele sociale. Mesajele includ limbaj codat, emoji-uri și promisiuni de câștiguri considerabile – mii de dolari pentru fiecare transport.

După ce preiau marfa, șoferii merg spre așa-numitele „case de tranzit” de pe teritoriul american, controlate de cartel. De acolo, narcoticele pleacă spre orașele americane.

Unul dintre traficanți a vorbit cu reporterul CNN.

”Cartel boss: Lucrez cu cartelul Sinaloa.

Reporterul CNN: Cartelul Sinaloa?

Cartel boss: Da.

Reporterul CNN: Îi ajuți să recruteze oameni, să aducă droguri, arme?

Cartel boss: Îi ajut cu oameni și cu droguri.

Reporterul CNN: Ești cetățean american?

Cartel boss: Nu, domnule!

Reporterul CNN: Și poți să intri și să ieși când vrei?

Cartel boss: Da!

Reporterul CNN: Voi vă folosiți de rețelele sociale pentru a ajunge la tineri, la adolescenți, și îi recrutați. Unii dintre ei, mulți dintre ei, sunt cetățeni americani.

Cartel boss: Asta-i viața!

Reporterul CNN: A trebuit să ucizi oameni?

Cartel boss: Da!

Reporterul CNN: Nu ai putea să te oprești să nu mai faci asta?

Cartel boss: Nu pot!

Reporterul CNN: Nu poți?

Cartel boss: Odată ce intri, nu mai poți ieși”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













