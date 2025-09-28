Clan din Bihor, reținut după ce a vandalizat locuința și mașinile unor rivali. Suspecții, implicați în rețele de droguri

Mai mulți membri ai unui clan din Bihor, care controlează rețele de cămătărie, prostituție și droguri, sunt cercetați de polițiști, în urma unei răfuieli cu o altă grupare.

Bihorenii voiau să-și extindă rețeaua și în Arad, acolo unde se află clanul rival, ceea ce a reaprins conflicte mai vechi între cele două tabere.

Sâmbătă, în urma a nouă percheziții, patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.

Mascații, polițiștii și procurorii arădeni au intrat peste suspecții din Bihor încă de la primele ore ale dimineții.

Au încercat să-i prindă, după ce, în august, aceștia au vandalizat o locuință și două mașini care aparțineau clanului din Arad. Potrivit unor surse din anchetă, cei din Bihor voiau să-și extindă rețeaua de cămătărie, prostituție și trafic de droguri și în județul vecin, însă acolo s-au „lovit” de gruparea rivală.

Mădălin Florin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad: „Bănuiții ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum și geamurile a două autoturisme.”

Doi suspecți au fugit în străinătate

La descinderile de sâmbătă, au fost ridicați cinci suspecți. În urma audierilor, patru au fost reținuți, iar al cincilea a fost eliberat. Alți doi ar fi plecat în străinătate, înainte să fie prinși.

Tot la percheziții, au fost găsite mai multe sume de bani, un pistol, o sabie, echipamente speciale de comunicare și substanțe despre care anchetatorii cred că ar putea fi droguri.

Problemele dintre cele două clanuri s-au accentuat în 2009, când cei din Bihor l-au înjunghiat pe un membru al grupării din Arad. Incidentul de atunci s-a soldat cu condamnări, iar relațiile au rămas tensionate.

De curând, membrii celor două tabere s-au luat din nou la harță - de această dată online, pe TikTok. Și plănuiau să participe la un concurs oficial de lupte în cușcă, în urma căruia susținătorii ar fi trebuit să se ia la bătaie și în afara ringului.

