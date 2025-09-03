Armata SUA a atacat o navă care plecase din Venezuela și a ucis ”11 teroriști”. Donald Trump: ”Transporta narcotice spre SUA”

Washingtonul a desfăşurat recent şapte nave de război în Caraibe, într-un efort de combatere a traficului internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că se află la conducerea unei reţele de trafic de droguri.

Marţi "dimineaţă, la ordinul meu, forţele militare americane au efectuat un bombardament cinetic împotriva unor narcoterorişti clar identificaţi ca membri ai cartelului Tren de Aragua", a transmis Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, referindu-se la o bandă importantă originară din Venezuela.

Atacul a avut loc în timp ce ambarcaţiunea se afla "pe mare în apele internaţionale, transportând narcotice ilegale, cu destinaţia Statelor Unite", a adăugat el. "Atacul a ucis 11 terorişti", a mai spus liderul de la Casa Albă, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Preşedintele american şi-a însoţit mesajul cu un videoclip care arată o mică ambarcaţiune lovită de o explozie puternică.

Tren de Aragua, organizație teroristă

Tren de Aragua este o temută organizaţie criminală venezueleană, prezentă în mai multe ţări. După întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump a desemnat-o în februarie, împreună cu alte grupuri legate de traficul de droguri, drept organizaţie teroristă.

Marţi mai devreme, în timpul unei conferinţe de presă la Casa Albă, el dezvăluise deja că armata americană a tras asupra "unei ambarcaţiuni care transporta droguri, multe droguri".

La rândul său, secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat pe X că această operaţiune a fost efectuată "în sudul Caraibelor" şi a vizat o ambarcaţiune "care părăsise Venezuela".

Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american al Apărării a confirmat aceste detalii jurnaliştilor, vorbind despre un "atac ţintit", conform terminologiei adesea folosite de armata americană.

Şapte nave americane, dintre care trei nave amfibii de asalt, sunt prezente în Caraibe şi alta în Pacific, în cadrul luptei împotriva traficului de droguri, a precizat o altă reprezentantă a Pentagonului.

