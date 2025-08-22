Un șofer a rămas fără mașină după o urmărire în trafic, în Satu Mare. Ce ascundea pe bancheta din spate și în portbagaj. FOTO

22-08-2025 | 13:13
Un cetăţean maghiar, care transporta ţigări de contrabandă peste 140.000 de lei, a fost urmărit şi prins în trafic după ce a refuzat să oprească la semnele poliţiştilor din Satu Mare.

Mihaela Ivăncică

Poliţiştii de frontieră au identificat în trafic, pe raza localităţii Ardud, judeţul Satu Mare, un autoturism înmatriculat în Ungaria, despre care exista suspiciunea că ar transporta ţigări, informează, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei.

"Deoarece în urma efectuării semnalelor regulamentare, şoferul nu a oprit, continuându-şi deplasarea, poliţiştii de frontieră au procedat la urmărirea acestuia în trafic. Ulterior, la intrarea în localitatea Bocşa, judeţul Sălaj, colegii noştri au reuşit blocarea şi oprirea mijlocului de transport. În urma controlului autoturismului au fost descoperite pe bancheta din spate a autoturismului mai multe cutii voluminoase din carton, precum şi cartuşe cu ţigări, acoperite parţial cu o bucată de material negru. De asemenea, în portbagajul acestuia se aflau cutii care conţineau ţigarete. Având în vedere faptul că persoana în cauza nu a putut putut prezenta documente privind provenienţa ţigărilor, aceasta şi autoturismul au fost conduse la sediul instituţiei. În urma inventarierii bunurilor aflate în interiorul mijlocului de transport a rezultat cantitatea de 7.500 pachete de ţigări, de provenienţă duty-free", precizează sursa citată.

Întreaga cantitate de ţigarete, în valoare totală de 145.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, autovehiculul, estimat la o valoare de 25.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor.

camion
Captură de peste 1,6 milioane de euro în Ungaria. Ce au descoperit vameșii în camionul unor români

Bărbatul este cercetat pentru deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător. 

Sursa: Agerpres

