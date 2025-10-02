Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Traficul ilicit de mărfuri alimentează economia subterană şi generează pierderi majore la buget prin neplata taxelor, afectând în acelaşi timp afacerile actorilor economici legitimi şi reducând resursele publice necesare investiţiilor şi serviciilor esenţiale”, a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a avut discuţii pe tema combaterii evaziunii fiscale, contrabandei şi traficului ilegal la frontieră împreună cu vicepremierul şi ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

„Am ajuns împreună la concluzia că un efort strategic coordonat cu vecinii bulgari este mai eficient şi benefic ambelor ţări. În acest context, am extins discuţiile cu Daniel Mitov, ministrul Afacerilor Interne al Bulgariei. Acesta şi-a exprimat acordul de a fi parte din această cooperare extinsă, pentru a combate contrabanda şi alte activităţi ilegale de la frontiera de sud a ţării - una dintre graniţele preferate ale reţelelor de trafic ilicit”, a menţionat Nazare.

Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Şeful de la Finanţe a anunţat că în perioada următoare va fi format un grup de lucru mixt româno-bulgar, format din specialişti din instituţii-cheie din ambele ţări, care se ocupă în mod direct de combaterea evaziunii şi a traficului ilegal.

„Vizăm împreună un mod de lucru mai eficient şi cu activitate mai bine ţintită, care să genereze rezultate concrete. Să facem schimb de informaţii, să acţionăm coordonat şi să protejăm mai bine atât frontierele, cât şi economia şi cetăţenii”, a punctat Alexandru Nazare.

