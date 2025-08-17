Percheziții în Mehedinți și Dolj. Polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări și sume mari de bani

Stiri actuale
17-08-2025 | 07:31
contrabanda
protv.ro

Percheziții la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj într-un dosar de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au prins inițial în flagrant trei suspecți, de la care au fost ridicate 4.000 de pachete de țigări netimbrate.

autor
Știrile PRO TV

La descinderi, anchetatorii au mai găsit 34.000 de pachete de țigări, dar și sume importante de bani: aproximativ 90.000 de lei și 10.000 de euro.

16 telefoane mobile și 6 autoturisme au fost de asemenea ridicate la percheziții.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-08-2025 07:31

