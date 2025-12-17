Un bărbat din Galaţi a fost reţinut după ce soția sa a primit un colet sosit din Elveția. Ce era ascuns în el

17-12-2025 | 16:58
Un bărbat de 38 de ani din municipiul Galaţi a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru contrabandă calificată, după ce ar fi trimis din Elveţia trei arme letale ascunse într-un colet expediat pe numele soţiei sale.

Mihaela Ivăncică

Pe 14 decembrie a.c., în parcarea unui centru comercial din municipiul Galaţi, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au prins în flagrant o femeie de 36 de ani, imediat după ce ar fi intrat în posesia coletului venit din Elveţia, prin intermediul unei societăţi de transport de marfă şi persoane, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

"În interiorul coletului, disimulate într-o cutie, au fost descoperite trei arme letale, calibru 7,5 × 55 mm, în stare de funcţionare, supuse regimului autorizării, care ar fi fost expediate de către soţul femeii, un bărbat de 38 de ani. În cursul zilei de astăzi, 17 decembrie, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, cu propunerea luării unei măsuri preventive", a transmis IPJ Galaţi.

