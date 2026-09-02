Captură de 16,5 milioane de lei în Isaccea. Ce au găsit vameșii în două TIR-uri care urmau să ajungă la o firmă din Ucraina

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
1788338928145 whatsappimage20260902at0942333 s4
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din Isaccea au descoperit bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute.

autor
Mihaela Ivăncică

Produsele, găsite în punctul de trecere a frontierei din orașul tulcean Isaccea, au o valoare estimată la peste 16,5 milioane de lei.

Garda de Coastă din Constanţa a anunţat miercuri că bunurile - 6.360 de perechi de încălţăminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute - se aflau în două ansambluri rutiere înmatriculate în Ucraina şi aveau ca destinaţie o societate comercială din ţara vecină, scrie Agerpres.

1788338928145 whatsappimage20260902at0942333 s4
×

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

ULTIMELE ȘTIRI

Lot de brânză Brie, retras din magazinele METRO. A fost detectată bacteria Listeria monocytogenes

Lot de brânză Brie, retras din magazinele METRO. A fost detectată bacteria Listeria monocytogenes

UE reacționează dur după incidentul de la Leipzig. Kaja Kallas acuză Rusia de „terorism susținut de un stat”

UE reacționează dur după incidentul de la Leipzig. Kaja Kallas acuză Rusia de „terorism susținut de un stat”

O femeie și un bărbat au fost găsiți înecați într-un lac din Caraș-Severin. Ipotezele luate în calcul de anchetatori

O femeie și un bărbat au fost găsiți înecați într-un lac din Caraș-Severin. Ipotezele luate în calcul de anchetatori

CELE MAI CITITE

PSD și AUR s-au aliat din nou în Parlament. Două partide merg la CCR după schimbarea din Biroul Permanent

PSD și AUR s-au aliat din nou în Parlament. Două partide merg la CCR după schimbarea din Biroul Permanent

Horoscop 2 septembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie va primi o sumă mai mare de bani

Horoscop 2 septembrie 2026, cu Neti Sandu. O zodie va primi o sumă mai mare de bani

Încă un partid ar refuza să intre la guvernare cu PSD, dar ar vota un guvern „roșu”. „Să vedem ce majoritate se conturează”

Încă un partid ar refuza să intre la guvernare cu PSD, dar ar vota un guvern „roșu”. „Să vedem ce majoritate se conturează”

Planul Roșu, activat în stațiunea Saturn. Zeci persoane au acuzat stări de rău la un hotel. Mai multe au ajuns la spital

Planul Roșu, activat în stațiunea Saturn. Zeci persoane au acuzat stări de rău la un hotel. Mai multe au ajuns la spital

Angajata unui hotel de cinci stele a primit despăgubiri de peste 230.000 de euro după ce a fost pusă să lucreze într-o debara

Angajata unui hotel de cinci stele a primit despăgubiri de peste 230.000 de euro după ce a fost pusă să lucreze într-o debara

Secretul dulceții de casă grecești. Cum fac localnicii „dulceață de linguriță” fără să distrugă forma fructelor

Secretul dulceții de casă grecești. Cum fac localnicii „dulceață de linguriță” fără să distrugă forma fructelor

"Bunurile, cu o valoare de peste 16.500.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Totodată, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale", precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, bunurile au fost depistate în timpul unor verificări efectuate în perioada 28 august - 1 septembrie.

În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene din oraşul Isaccea şi-a suspendat activitatea, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei. 

Portavionul Abraham Lincoln ajunge în Thailanda după 200 de zile pe mare. Autoritățile pregătesc stațiunea pentru marinari

Sursa: Agerpres

Etichete: isaccea, contrafacut,

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, unică: performanța reușită, o raritate în sportul mondial
Sorana Cîrstea, unică: performanța reușită, o raritate în sportul mondial
Citește și...
Stiri externe
O influenceriță din Marea Britanie a făcut o avere după ce a vândut sute de produse de lux contrafăcute

O influenceriță din Marea Britanie a fost obligată de instanță să plătească 213.000 de lire sterline după ce a fost acuzată că a vândut produse de lux contrafăcute, prezentate ca articole de la branduri de lux.
Stiri externe
Amendă record pentru AliExpress în Europa: 550 de milioane de euro pentru vânzarea de produse contrafăcute

Comisia Europeană a sancționat AliExpress cu 550 de milioane de euro, acuzând platforma chineză că a permis comercializarea unor produse ilegale, nesigure și contrafăcute către consumatorii din Uniunea Europeană
Stiri externe
Peste 200.000 de prezervative contrafăcute, descoperite în România și alte state din Europa. „Nu sunt sigure”

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a descoperit o rută de trafic folosită pentru distribuirea de prezervative contrafăcute în Europa, punând în pericol sănătatea sexuală a mii de europeni.

Recomandări
Stiri Politice
”UDMR a ajutat extremismul să câştige teren în Parlamentul României”, acuză deputatul USR Cătălin Drulă

Deputatul USR Cătălin Drulă acuză partidul UDMR, într-un mesaj scris în limba maghiară pe Facebook, că ”a ajutat extremismul să câştige teren în Parlamentul României”, prin voturile pe care deputații Uniunii le-au dat celor din AUR și SOS în 1 septembrie.

Stiri externe
Iranul ripostează dur după atacurile SUA. A lansat rachete și drone asupra bazelor americane din Golf

Iranul a atacat miercuri baze militare din Golf ale Statelor Unite după încheierea unei salve de lovituri americane împotriva sa, a doua în doar câteva zile., comentează AFP.

Interviurile Stirileprotv.ro
INTERVIU | Ce spune azi Angela Merkel despre Vladimir Putin și invazia din Ucraina. „Nu există niciun fel de justificare”

Vladimir Putin a distrus ordinea reconstruită cu mari eforturi după al Doilea Război Mondial atunci când a atacat Ucraina, iar încercarea sa de a reface un imperiu care a apus nu are niciun fel de justificare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2026

03:33:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Septembrie 2026

01:50:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Colegul lui Drăgușin de la Fiorentina s-a transferat la Como!

Sport

Udinese - Venezia în Coppa Italia, pe VOYO SPORT 1 de la ora 19:00