Captură de 16,5 milioane de lei în Isaccea. Ce au găsit vameșii în două TIR-uri care urmau să ajungă la o firmă din Ucraina

Produsele, găsite în punctul de trecere a frontierei din orașul tulcean Isaccea, au o valoare estimată la peste 16,5 milioane de lei.
Garda de Coastă din Constanţa a anunţat miercuri că bunurile - 6.360 de perechi de încălţăminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute - se aflau în două ansambluri rutiere înmatriculate în Ucraina şi aveau ca destinaţie o societate comercială din ţara vecină, scrie Agerpres.
"Bunurile, cu o valoare de peste 16.500.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Totodată, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale", precizează sursa citată.
Potrivit acesteia, bunurile au fost depistate în timpul unor verificări efectuate în perioada 28 august - 1 septembrie.
În noaptea de 31 august spre 1 septembrie, punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene din oraşul Isaccea şi-a suspendat activitatea, din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei.