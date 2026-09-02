Captură de 16,5 milioane de lei în Isaccea. Ce au găsit vameșii în două TIR-uri care urmau să ajungă la o firmă din Ucraina

Produsele, găsite în punctul de trecere a frontierei din orașul tulcean Isaccea, au o valoare estimată la peste 16,5 milioane de lei.

Garda de Coastă din Constanţa a anunţat miercuri că bunurile - 6.360 de perechi de încălţăminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute - se aflau în două ansambluri rutiere înmatriculate în Ucraina şi aveau ca destinaţie o societate comercială din ţara vecină, scrie Agerpres.