Ambasadorii comunitari au ajuns la un acord politic privind primele Proiecte Europene de Apărare de Interes Comun (EDPCI) propuse de Comisia Europeană la 3 iulie, a relatat un purtător de cuvânt al președinției irlandeze a Consiliului UE, potrivit Agerpres.

Se așteaptă ca decizia să fie adoptată oficial în cadrul reuniunii Consiliului Miniștrilor Apărării, programată pentru 28 septembrie, la Bruxelles.

Decizia răspunde apelului Consiliului European din iunie 2026 pentru finalizarea rapidă a procedurilor pentru EDPCI și „demonstrează progrese tangibile în consolidarea capacităților de apărare europene prin dezvoltare și investiții comune”, a declarat purtătorul de cuvânt, pe care agenția de presă spaniolă nu-l identifică.

El a explicat că decizia de miercuri vine în urma evaluărilor efectuate de Agenția Europeană de Apărare, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană și va da undă verde la cinci proiecte pentru înființarea lor oficială ca EDPCI.

Apărare aeriană, drone și supravegherea flancului estic

Aceste proiecte abordează lacune strategice urgente în domenii cheie, precum apărarea aeriană, securitatea maritimă, spațiul, capabilitățile legate de drone și operațiunile de combatere a dronelor, precum și supravegherea flancului estic al UE.

Se preconizează că aceste proiecte vor primi o finanțare de 60 de milioane de euro fiecare, în principal din Programul pentru Industria Europeană de Apărare (EDIP).

De asemenea, se preconizează că acestea vor primi finanțare suplimentară din viitorul Fond European de Competitivitate, aflat în prezent în negociere pentru următorul buget multianual 2028-2034.

Aceste proiecte constituie primul lot de EDPCI, iar o a doua cerere de propuneri este planificată înainte de sfârșitul lunii aprilie a anului viitor.

„Asigurarea faptului că EDPCI sunt cu adevărat inițiative paneuropene va fi esențială pentru promovarea cooperării industriale în întreaga Uniune, reducerea fragmentării pieței și consolidarea bazei industriale de apărare a Europei”, a declarat președinția irlandeză a Consiliului UE.

Ucraina este implicată în patru dintre cele cinci proiecte

Inițiativa oferă un cadru pentru ca țările UE să colaboreze la marile inițiative de apărare care sunt prea ample sau prea complexe pentru a fi întreprinse de un singur stat membru.

După cum a explicat Comisia Europeană în iulie, cele cinci proiecte selectate - DECODER, IMSD, SPACE, EU-FIAMD și Eastern Flank Watch (EFW) - alese din nouă propuneri, sunt concepute pentru a consolida suveranitatea tehnologică, interoperabilitatea și capacitățile militare ale UE prin dezvoltarea și achiziția în comun de sisteme în domenii precum dronele, apărarea maritimă, spațiul, apărarea aeriană și securitatea flancului estic.

Aceste proiecte reunesc între 15 și 26 de state membre, cu participarea Norvegiei și Ucrainei - care este implicată în toate proiectele, cu excepția celui spațial - și vor mobiliza investiții estimate între 3,5 miliarde de euro și 100 de miliarde de euro per proiect până în perioada 2036-2045.