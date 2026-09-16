Legea ar urma să intre în vigoare după ce va fi promulgată de președintele României, potrivit News.ro.

„Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege. Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a declarat Diana Buzoianu, conform unui comunicat de presă transmis de USR.

Pedepse de până la 7 ani de închisoare

Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți. În cazul copiilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pedepsele se majorează dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului ori dacă făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal care pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

Mesaje de avertizare la TV și radio

De asemenea, proiectul prevede pedeapsă cu închisoarea pentru transportarea sau însoțirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuiește, precum și determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forța să încheie o căsătorie sau să conviețuiască într-o relație asemănătoare.

Pentru ca noile măsuri să ajungă la cunoștința cetățenilor, proiectul mai prevede ca, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV și de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00 - 22.00.