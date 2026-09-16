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Pe durata manifestației, polițiștii și jandarmii au acționat pentru menținerea ordinii publice, protejarea participanților și a celorlalți cetățeni, precum și pentru prevenirea și gestionarea situațiilor care puteau afecta siguranța publică, anunță MAI.

În urma intervențiilor și verificărilor efectuate până în acest moment, au fost întocmite trei dosare penale pentru fapte precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

De asemenea, 47 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru verificări și documentarea faptelor. Față de șase persoane a fost dispusă măsura reținerii, potrivit MAI.

Cinci persoane sunt reținute în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB) privind protestul ciobanilor din Piața Victoriei. O a șasea persoană, aflată de asemenea sub măsura reținerii, nu face parte din această cauză, fiind vizată într-un dosar distinct aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, potrivit surselor.

În cazul faptelor contravenționale, forțele de ordine au aplicat până acum 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei.

Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat diverse stări de rău, printre care lipotimie, dureri toracice și amețeli.

Dintre acestea, nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului

MAI precizează că activitățile operative continuă, iar polițiștii și jandarmii desfășoară în continuare verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea unor fapte penale sau contravenționale.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Ministerul subliniază că datele sunt în dinamică și vor fi actualizate pe măsură ce activitățile de identificare, verificare și documentare vor fi finalizate.

MAI transmite că respectă și protejează dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile, însă precizează că dreptul la manifestație nu poate justifica acte de violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii.

„Protestul este un drept. Violența și încălcarea legii nu sunt”, transmite Ministerul Afacerilor Interne, subliniind că răspunderea pentru faptele ilegale este individuală.

Guvernul a reacționat după protestul fermierilor de marți din București și a transmis primele măsuri la problemele semnalate.

Reprezentanții Guvernului spun că țara noastră urmează să primească gratuit vaccinuri pentru animalele bolnave, iar exporturile vor fi reluate după ce Comisia Europeană ne va da undă verde. 14 asociații ale crescătorilor de oi au transmis că se dezic de toate formele de violență din timpul protestului.

După manifestația presărată cu violențe, Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse marți la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate.