”Fermierii au dreptul legitim să protesteze. Au dreptul legitim să protesteze într-un protest organizat, anunţat, autorizat. Au dreptul să protesteze şi în cazul unui protest spontan. Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim şi revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate şi să fie transformate în acţiuni violente absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violenţă care au avut loc ieri în Piaţa Victoriei, toate încercările de confiscare a acestor revendicări legitime şi sper să nu se mai întâmple niciodată”, a declarat ministrul, la Palatul Victoria, potrivit News.ro.

Ministrul Agriculturii acuză implicarea partidelor

”Resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociaţii, inclusiv cei care au fost ieri în piaţă, pentru că demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene cu comisarul pe această problemă, pentru că, atunci când am aflat de la colegii noştri şi de la reprezentanţă urmează să vină o decizie radicală de suspendarea exporturilor, am pus mâna pe telefon, am sunat pe comisar, am stabilit în 24 de ore o întâlnire”, a mai declarat Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.

El a explicat de unde a pornit această măsură drastică, disproporţionată din punctul lui de vedere, dar luată, din păcate, de Comisia Europeană şi nu doar în cazul României, ci şi în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croaţiei, în cazul Ciprului, toate ţările care se confruntă cu pesta micilor rumegătoare şi cu variola la această specie.

Ministrul a subliniat că, în baza acestor întâlniri şi cu perspectiva deschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acţiune, preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a început discuţiile bilaterale pentru noile condiţii de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat şi pus în aplicare la nivelul României.

”În baza acestor iniţiative de la ANSVSA, sunt semnate deja şase tratate bilaterale pentru export, în condiţii de vaccinare, cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. Acestea sunt deja semnate, alte şase-şapte sunt în curs de negociere. După aceea, tot pe plan european, pe planul Uniunii Europene, săptămâna trecută, văzând că avem situaţie similară cu Bulgaria, Croaţia, Grecia şi Cipru, am generat o asociere a celor cinci ţări cu iniţiativa României şi avem o iniţiativă care o să ajungă pe ordinea de zi pe 28 septembrie, prin care cerem Comisiei Europene de data asta împreună acele lucruri pe care le-a cerut România separate: flexibilizarea legislaţiei, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicţii, de mişcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporţionate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicţie totală, pentru că este şi cazul Bulgariei, suferă şi ei de acelaşi lucru, de exemplu”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul agriculturii a mai spus că, pe plan intern, a avut săptămânal întâlniri cu aceste asociaţii, pentru că a lucrat concret la documente care astăzi sunt finalizate, sunt în proces de aprobare sau sunt deja aprobate.

Tanczos Barna a anunţat că a iniţiat o dezbatere pe un proiect de lege, care să fie similar proiectului de lege sau legii sectorului de suine.

”Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de recompensare a pierderilor. (..) Niciodată nicio autoritate din România nu a făcut aceste acţiuni de capul său. Sunt regulamente foarte clare care impun anumite măsuri din partea autorităţii sanitare-veterinare în cazul în care sunt focare. Proiectul de lege este discutat în proporţie de 90% cu asociaţiile. O să-l depun ca proiect de lege, în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanţă de urgenţă”, a spus Tanczos Barna.

Care a fost cea mai mare „frână”

Ministrul a ţinut să precizeze că în toată această perioadă, cea mai mare frână a fost, practic, situaţia guvernului de a nu putea emite ordonanţe de urgenţă.

Tanczos Barna a mai spus că a făcut un apel la calm şi un apel la delimitare de orice acţiune împotriva organelor de ordine, împotriva jandarmilor, împotriva liniştii, împotriva ordinii publice şi a bunului simț.

”Sunt convins că majoritatea, în proporţie de 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piaţă, nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmii. (..) În niciun caz oierii, ciobanii nu sunt cei care deschid confruntările fizice cu jandarmi. Era foarte clar şi sunt convins că cercetările următoare vor confirma în continuare că au fost grupuri care au generat conflicte şi care, la început zilei deja, încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim şi corect al oierilor români”, a arătat Tanczos Barna.

Ministrul a subliniat că s-a întâlnit la expoziţia de la Arad cu mai multe asociaţii şi i-au spus: ştim că se încearcă confiscarea protestelor, motiv pentru care noi nu vrem să ieşim în faţă, ca organizaţii care să-şi asume organizarea, e o activitate spontană, anunţată pe social media, dacă vin fermierii, pot fi alături de ei, dacă nu vin fermierii, nu pot fi alături de ei.

”Văzând că au venit foarte mulţi, au fost şi unii lideri de asociaţii aici, aceasta este explicaţia”, a adăugat el.

Întrebat dacă vede vreo implicare a unor partide politice, Tanczos Barna a spus: „Fără doar şi poate. I-am şi văzut, am văzut ziua porţilor deschise de la AUR, este singurul partid care mai direct sau mai indirect şi-au asumat rolul sau implicarea în aceste evenimente”.

Protestul a escaladat marți

Ministerului Afacerilor Interne a anunțat miercuri că protestul s-a încheiat dar va continua identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea în urma protestului de marți din Piața Victoriei.

Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent marţi, după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii şi au provocat distrugeri.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de 6 bărbați s-a dispus deja reţinerea. În cazul faptelor contravenționale, forțele de ordine au aplicat până acum 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei. Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat diverse stări de rău, printre care lipotimie, dureri toracice și amețeli.

Dintre acestea, nouă persoane au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri.