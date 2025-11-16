Peste 10.000 de absolvenți au susținut examenul de rezidențiat. Mai puțin de jumătate vor obține un post într-un spital

Stiri Sanatate
16-11-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Peste 10.000 de absolvenți ai facultăților de medicină au susținut examenul de rezidențiat. Doar jumătate vor fi admiși pentru că au fost scoase la concurs puțin peste 5.000 de locuri și 300 de posturi.

autor
Alexia Enescu,  Emanuela Băluș,  Liliana Curea,  Mariana Apostoaie

O dovadă că România pregătește medici, însă nu se îngrijește să-i păstreze în țară. Ministrul Sănătății spune însă că spitalele care se vor construi și modernizarea celor existente îi vor atrage pe tinerii specialiști.

Emoțiile au fost foarte mari extrem de mari pentru candidaţi.

Studentă: „Și ultima să fiu, dacă sunt intrată, nu contează”.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Băiat: „Destul de bine, mai bine decât mă așteptam”.

Anul acesta au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi. Practic, la finalul rezidențiatului, mai puțin de 300 dintre ei vor avea un loc de muncă asigurat în spital.

Viorel Scripcariu, rector UMF Iași: „Cred că Rezidențiatul ar trebui să se dea pe post și nu numai pe loc. Acum se dă și pe loc și pe post, dar, în viitor, cred că asta va fi necesar”.

Și unii candidați sunt de părere că admiterea la rezidențiat ar trebui schimbată.

Corespondent PRO TV: „Cardiologie, ATI, radiologie-imagistică și neurologie sunt în top 10 al preferințelor viitorilor rezidenți. Provocarea mare este aceea de a-i păstra în spitalele publice, acolo unde există un deficit major pentru toate aceste specialități”.

Fată: Mi se pare că este un pic prea solicitant pentru ce îmi doresc eu”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar și o abordare poate mai onestă față de tinerii medici, poate îi determinăm să rămână în spitalele din România”.

Examenul s-a desfășurat simultan în șase centre universitare din toată țara.

Viorel Jinga, rectorul UMFCD: „O comisie de redactare a subiectelor, care a stat cinci zile într-o locație secretă, fără modalități de a comunica cu nimeni, a realizat subiectele pe care candidații trebuie să le rezolve azi”.

Doctorul Cătălina Poiană: „Punctajul se face la nivel național și specialitățile sunt alese de candidați în ordinea punctajului pe care îl obțin”.

Lucrările au fost corectate prin scanare, iar peste o săptămână se vor face repartițiile. 

Preotul Damaschin, instituția binelui din inima Moldovei. Cartier de case pentru sărmani, clinică și tabere de copii la mare

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, medici, rezidentiat,

Dată publicare: 16-11-2025 18:46

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii au reacționat imediat după ce au ratat calificarea la CM 2026. Stupefacție totală: ”NU EXISTĂ AȘA CEVA!”
Ungurii au reacționat imediat după ce au ratat calificarea la CM 2026. Stupefacție totală: ”NU EXISTĂ AȘA CEVA!”
Citește și...
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Cum se desfășoară duminică rezidențiatul: specialitatea medicală lăsată la urmă
Stiri Sanatate
Cum se desfășoară duminică rezidențiatul: specialitatea medicală lăsată la urmă

Peste 10.000 de viitori medici susțin duminică concursul de intrare în rezidenţiat, organizat în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceștia vor concura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București.

Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat. Cele mai căutate specializări
Stiri Sanatate
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat. Cele mai căutate specializări

Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la examenul de rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”.

Recomandări
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă
Stiri actuale
Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28