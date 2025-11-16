Peste 10.000 de absolvenți au susținut examenul de rezidențiat. Mai puțin de jumătate vor obține un post într-un spital

Peste 10.000 de absolvenți ai facultăților de medicină au susținut examenul de rezidențiat. Doar jumătate vor fi admiși pentru că au fost scoase la concurs puțin peste 5.000 de locuri și 300 de posturi.

O dovadă că România pregătește medici, însă nu se îngrijește să-i păstreze în țară. Ministrul Sănătății spune însă că spitalele care se vor construi și modernizarea celor existente îi vor atrage pe tinerii specialiști.

Emoțiile au fost foarte mari extrem de mari pentru candidaţi.

Studentă: „Și ultima să fiu, dacă sunt intrată, nu contează”.

Băiat: „Destul de bine, mai bine decât mă așteptam”.

Anul acesta au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi. Practic, la finalul rezidențiatului, mai puțin de 300 dintre ei vor avea un loc de muncă asigurat în spital.

Viorel Scripcariu, rector UMF Iași: „Cred că Rezidențiatul ar trebui să se dea pe post și nu numai pe loc. Acum se dă și pe loc și pe post, dar, în viitor, cred că asta va fi necesar”.

Și unii candidați sunt de părere că admiterea la rezidențiat ar trebui schimbată.

Corespondent PRO TV: „Cardiologie, ATI, radiologie-imagistică și neurologie sunt în top 10 al preferințelor viitorilor rezidenți. Provocarea mare este aceea de a-i păstra în spitalele publice, acolo unde există un deficit major pentru toate aceste specialități”.

Fată: „Mi se pare că este un pic prea solicitant pentru ce îmi doresc eu”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar și o abordare poate mai onestă față de tinerii medici, poate îi determinăm să rămână în spitalele din România”.

Examenul s-a desfășurat simultan în șase centre universitare din toată țara.

Viorel Jinga, rectorul UMFCD: „O comisie de redactare a subiectelor, care a stat cinci zile într-o locație secretă, fără modalități de a comunica cu nimeni, a realizat subiectele pe care candidații trebuie să le rezolve azi”.

Doctorul Cătălina Poiană: „Punctajul se face la nivel național și specialitățile sunt alese de candidați în ordinea punctajului pe care îl obțin”.

Lucrările au fost corectate prin scanare, iar peste o săptămână se vor face repartițiile.

