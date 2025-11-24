Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute

Tinerii medici, intră în sistem reticenți, în fața unui viitor, care le cere responsabilități uriașe.

Generația nouă, este mai atentă la echilibrul dintre viața profesională, și cea personală, și se îndreaptă către specialități, cu un program mai lejer și câștiguri rapide, în clinici private.

Și anul acesta, la rezidențiat, locurile pentru dermatologie, sau radiologie-imagistică s-au terminat primele, și au fost alese de candidați, cu punctaje mari.

Andrei Trifu a avut cel mai mare punctaj din țară la concursul de rezidențiat. S-a gândit inițial să urmeze o carieră în ATI, la fel ca tatăl său, dar până la urmă a ales cardiologia. Ar putea lucra apoi ca specialist într-un spital de urgență, dar și într-un cabinet privat.

Andrei Trifu: „Pentru mine partea de urgență pare că nu mi se potrivește neapărat, din cauza firii mele, dar nu tai de pe listă această opțiune”.

Laura, sora lui geamănă a optat pentru medicina de familie.

Laura Trifu: „Tatăl meu fiind medic ATI, o specialitate în care se fac foarte multe gărzi și care este foarte solicitantă, văzându-l că vine târziu acasă, că lipsește nopțile, mi-am dat seama că eu nu vreau să am o viață așa”.

La fel gândește Iulia, care va merge la endocrinologie.

Iulia Vlăsceanu: „Sunt specialități care fac și 6-8 gărzi pe lună, ceea ce mi se pare inuman, trebuie să ajungi să te gândești și la tine puțin”.

Tinerii medici vor o viață liniștită

Foarte mulți dintre viitorii medici vor o viață mai liniștită, departe de responsabilitățile și nopțile nedormite din spitale. Mai ales în condițiile în care în România gărzile rezidenților din primii ani nu sunt plătite.

Corespondent Știrile ProTV: „Locurile pentru dermatologie oftalmologie, chirurgie plastică sau radiologie și imagistică - s-au terminat primele chiar la nivel național. Vorbim de specialități care se pot fi făcute în ambulator sau în cabinete private. Adică acolo unde nu este nevoie de gărzi”.

Rezident: „Ce e chirurgical rămâne spre final. Te mai gândești și la timpul tău liber, la viața socială”.

De departe cele mai multe locuri au fost scoase la medicina de familie. Aproape 650. La cardiologie au fost 189, chirurgie generală a avut 181 de locuri, pediatria 152, iar medicina de urgență - 132. Sunt specialități cu un deficit foarte mare în unitățile sanitare, însă cu toate acestea, spitalele nu au scos foarte multe posturi la concurs.

Prof. dr. Cătălina Poiană, coordonator Rezidențiat: „Cred că cel mai important este ca în spitale să existe acel climat de echipă în care medicul să se simtă în siguranță în momentul în care lucrează și infrastructura adecvată orice tânăr care în specialitate și-a însușit cele mai multe deprinderi practice își dorește să le și aplice”.

Repartizarea pentru locurile rămase libere continuă și marți.

