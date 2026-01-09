Tânărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge. Ancheta continuă

Tânărul de 25 de ani cu o fractură de femur, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge care ar fi blocat o arteră pulmonară, spun surse medicale.

Trupul a fost preluat de familie. Între timp se fac anchete, iar procurorii au deschis două dosare penale. Unul pentru vătămare corporală, după accidentul rutier în care a fost rănit tânărul.

Al doilea, pentru ucidere din culpă, care vizează cadrele medicale de la spitalul unde a murit, la câteva zile după internare.

Trupul tânărului de 25 de ani a fost ridicat de familie, ieri după amiază, de la morgă, după ce a fost finalizată necropsia la care a participat și un expert independent, solicitat de rude.

Rezultatele au arătat, potrivit unor surse medicale, că ar fi vorba despre un tromboembolism pulmonar. Adică un cheag de sânge s-ar fi deplasat și ar fi blocat o arteră pulmonară.

Denisa Avram – prietena tânărului: ”Indiferent de rezultat el nu a murit cu doctorii lângă el și nici măcar cu asistentele, eu am fost omul care a tras semnalul de alarmă într-un spital. Dacă ajungeam, 5, 10 minute mai târziu puteau să mă păcălească oricum, să-mi zică a făcut infarct peste noapte, a făcut acum infarct dar eu am văzut toată ignoranța și toată derâderea”.

Acum urmează să se stabilească din ce motiv starea pacientului s-a degradat cu câteva ore înainte de operație.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Buzău, unde va fi demarat și un audit administrativ, pentru a vedea exact ce s-a întâmplat și dacă au fost respectate toate procedurile.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău au deschis două dosare penale în acest caz.

Alin Atanasie – prim procuror Parchetul judecătoriei Buzău: ”La nivelul Parchetului de pe lângă judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale, unul în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii vătămare din culpă vizând evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026, iar cel de-al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de către rudele defunctului față de personalul medical al spitalului județean și în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”.

Pacientul de 25 de ani a stat internat patru zile la spitalul din Buzău, după accidentul rutier. Cu câteva ore înainte să intre în sala de operație, starea lui s-a agravat și a murit. Rudele și prietenii au protestat două zile în curtea spitalului din Buzău.

