Centura Capitalei intră în șantier după ani de așteptare. Segmentul spre A2 va fi lărgit

26-11-2025 | 20:10
După ani de așteptare, s-au reluat lucrările de lărgire, pe ultimele secțiuni lipsă, din Centura Capitalei. Cel mai important segment, este cel care se intersectează cu Autostrada Soarelui, o zonă unde șoferii merg adesea bară la bară.

Alexia Enescu,  Florentina Bălășoiu

Șantierul ar urma să dureze aproximativ doi ani. Circulația va fi însă mai lejeră abia de vara viitoare, când Autostrada A0, inelul nord, va fi gata și va prelua o parte din trafic.

În praf, printre claxoane, șoferi nervoși și cozi nesfârșite de mașini, muncitorii s-au întors pe centura Capitalei.

Corespondent Știrile ProTV: „Lucrările de lărgire la două benzi pe sens sunt importante pentru că această porțiune leagă localitățile Cernica și Pantelimon – zone care s-au dezvoltat rapid în ultimii ani, dar asigură și una dintre cele mai importante ieșiri spre Autostrada A2 – drumul spre mare. Tot pe Centura Capitalei urmează să fie construite trei pasaje rutiere – unul aici în zona Cernica și alte două peste liniile de cale ferată – în apropierea Autostrăzii A2 și pe ruta București – Oltenița”.

Lucrările au început cu întârziere

Deși a început cu o întârziere de câteva luni, constructorul are doi ani la dispoziție să termine lucrarea.

Tronsonul DN2 – A2 este printre ultimele porțiuni unde șoseaua de centură a Capitalei se îngustează de la patru la două benzi, iar traficul e tot mai greu de suportat.

Șofer: „De cel puțin 10 ani și este dezastru, merg cu GPS că altfel nu mă descurc. Măcar de ar da drumul la A0. Mai am și eu un an de pensie. De exemplu, am făcut și două ore. Vin de la Berceni”.

Șofer: „De obicei evit să iau pe aici, mai ales dimineața, nu se poate circula prin zonă. La coada asta vreo 20 - 25 de minute 200 de metri, mult, foarte mult”.

Pentru moment, nu au fost impuse restricții de circulație. Cele mai mari probleme le ridică rețelele de gaz, apă și canalizare din zonă.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „Se va lucra într-o primă etapă la partea de utilități și aici am avut față de studiul de fezabilitate – diferența a fost undeva de trei ori mai multe utilități pe toți cei 11 kilometri. Ele trebuie relocate și o parte se protejează în poziția în care e identificată această ceva”.

Situația s-ar putea îmbunătăți în vară, când este posibil să fie gata ultimele porțiuni de pe Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala. Porțiunea la care încă se lucrează va lega orașele din estul și sud-estul Capitalei și va prelua o parte din traficul greu și de tranzit pentru șoferii care vor să evite aglomerația și blocajele din oraș.

Lucrările de lărgire au început și pe alt tronson de pe Centura Capitalei, între localitățile Jilava și Domnești.

