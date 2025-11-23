Cadavrul unei femei a fost găsit în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră. A fost deschis un dosar penal

23-11-2025 | 20:12
Politie

Poliţiştii constănţeni efectuează cercetări după ce cadavrul unei femei a fost găsit în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri.

autor
Mihaela Ivăncică

"Astăzi, în jurul orei 1:00, poliţiştii au identificat, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani", a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. 

Sursa: Agerpres

