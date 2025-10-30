Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

30-10-2025 | 16:59
benzinarie, lukoil
Shutterstock

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Adrian Popovici

Cumpărătorul, firma de tranzacționare a energiei Gunvor, a fost cofondată de miliardarul rus, Gennady Timchenko. Gunvor, cu sediul la Geneva, a fost cofondată de miliardarul rus Gennady Timchenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Timchenko și-a vândut participația în firmă în 2014, când a fost sancționat de SUA după invadarea Crimeei de către Rusia, notează Politico.

Gigantul energetic rus Lukoil a anunțat recent că va renunța la operațiunile sale internaționale după ce a fost lovită de sancțiunile impuse de președintele american Donald Trump.

Cine este Gennady Timchenko

Gennady Timchenko are o avere estimată la 23,2 miliarde de dolari și deține participații importante în mai multe afaceri rusești, printre care compania de gaze Novatek și producătorul petrochimic Sibur Holding, notează Forbes.

El a condus o companie de stat specializată în exportul de petrol, din care a devenit ulterior unul dintre principalii acționari, după privatizare.

propaganda rusia
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Considerat unul dintre cei mai influenți oameni din Rusia, Timchenko l-a cunoscut pe Vladimir Putin în anii ’90, la Sankt Petersburg, când, alături de frații Rotenberg, a fondat clubul de judo Yavara-Neva.

A fost sancționat de Statele Unite în 2014, iar ulterior, de Uniunea Europeană și Regatul Unit, în 2022. În prezent, deține funcția de președinte al Ligii Continentale de Hochei (KHL) și al Clubului de Hochei SKA Sankt Petersburg.

Într-o declarație recentă, Lukoil a afirmat că vânzarea portofoliului său către firma elvețiană de tranzacționare a energiei Gunvor „se datorează măsurilor restrictive introduse de unele state împotriva companiei și a filialelor sale”.

Washingtonul a anunțat sancțiuni care vizează cele două mari companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, și zecile de filiale ale acestora, ca să limiteze fluxurile de bani către mașinăria de război și să îl aducă, astfel, pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

„Sunt sancțiuni extraordinare, foarte mari. Sunt împotriva celor două mari companii petroliere ale lor”, a declarat președintele american.

Rosneft și Lukoil exportă împreună 3,1 milioane de barili de petrol zilnic. Și doar Rosneft realizează aproape jumătate din producția de petrol a Rusiei.

„Sperăm că asta va pune presiune. Sperăm că (Putin) va deveni rezonabil și, de asemenea, Zelenski va fi rezonabil. E nevoie să fie doi pentru a dansa tango, cum se spune”, a mai adăugat Trump.

Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul

Sursa: Politico

Dată publicare: 30-10-2025 16:38

