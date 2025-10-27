Lukoil vrea să-și vândă activele externe după sancțiunile SUA. Oficial, rușii dau vine pe „măsurile restrictive”

Rușii de la Lukoil vor să-și vândă activele externe, ca urmare al introducerii unor „măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”.

Decizia vine după ce SUA a înghețat activele companiei și a interzis entităților din SUA să facă afaceri cu aceasta. Compania estimează că această decizie ar putea reduce veniturile și profiturile cu aproximativ 30%, incluzând vânzarea a trei rafinării și a jumătate din cele aproximativ 5.000 de stații de alimentare la nivel mondial, notează POLITICO.

Sancțiunile vin după ce SUA au inclus Lukoil și Rosneft pe lista neagră, motivând că Rusia nu a demonstrat un angajament real pentru pace în războiul din Ucraina.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat că aceste companii finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului și a îndemnat aliații să respecte sancțiunile. Lukoil trebuie să-și închidă afacerile internaționale până pe 21 noiembrie sau să se confrunte cu penalități semnificative, compania anunțând că va solicita o eventuală prelungire pentru a facilita vânzarea activelor.

Un fost director al Lukoil, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a declarat că această măsură ar putea duce la o scădere a veniturilor și profiturilor companiei cu „aproximativ 30%”, deoarece aceasta este obligată să vândă trei rafinării și aproximativ jumătate din cele 5.000 de benzinării pe care le deține în întreaga lume.

„Lukoil este terminat”, au declarat aceștia pentru POLITICO.

Practic, sancțiunile obligă companiile să vândă operațiunile din Europa și să înceteze livrările de petrol către clienții rămași pe continent. Lukoil și Rosneft reprezintă aproximativ două treimi din cele 4,4 milioane de barili exportați zilnic de Rusia.

Măsurile sunt apreciate de liderii europeni, însă unele state, precum Ungaria, caută scutiri sau o perioadă suplimentară pentru implementare. Premierul ungar Viktor Orbán intenționează să negocieze la Washington pentru a continua plata către Moscova pentru petrol.

Donald Trump, sancțiuni dure pentru pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin

Anunțul legat de sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft vine la o lună după ce Trump a criticat Europa pentru că „în mod de neiertat” continuă să cumpere energie din Rusia, care reprezintă aproximativ un sfert din veniturile bugetului de război al Kremlinului.

La acel moment, el a emis și un ultimatum pentru Europa: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru, și când toate națiunile NATO vor ÎNCETA să CUMPERE PETROL DIN RUSIA.”

Pentru Moscova, noile sancțiuni vor provoca probleme imediate, dar este puțin probabil să afecteze semnificativ capacitatea Rusiei de a continua războiul din Ucraina, arăta POLITICO la momentul anunțului.

Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ două treimi din cele 4,4 milioane de barili de țiței exportați zilnic de Rusia, potrivit lui David Fyfe, economist-șef la compania de analiză Argus Media.

Sancțiunile amenință să elimine „jumătate” din aceste livrări, a explicat el, deoarece măsurile interzic celor două companii să își vândă încărcăturile în dolari — moneda folosită aproape exclusiv în comerțul internațional cu petrol brut.

Pentru Lukoil, sancțiunile „vor lovi semnificativ”, a declarat un fost director al companiei, care a dorit să rămână anonim. Firma va fi probabil nevoită să își vândă participațiile în proiecte din străinătate, de la Egipt până la Irak, afectând până la 20% din veniturile sale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













