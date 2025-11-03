Radu Miruță, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil: „Statul trebuie să se asigure că nu rămânem cu o pagubă”

Stiri Economice
03-11-2025 | 18:57
benzinarie, lukoil
Shutterstock

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. 

autor
Vlad Dobrea

”Decizia Statele Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil.

Ministrul Radu Miruţă a mai spus că sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil de aceste datorii, le are foarte atent în vedere şi identifică cea mai bună metoda pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi interzicerea tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

Citește și
Rheinmetall
Rheinmetall construiește în Brașov cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. Ce câștigă România, în cifre

Sursa: News.ro

Etichete: romania, sanctiuni, lukoil, Radu Miruţă ,

Dată publicare: 03-11-2025 18:57

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Rheinmetall construiește în Brașov cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. Ce câștigă România, în cifre
Stiri Economice
Rheinmetall construiește în Brașov cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. Ce câștigă România, în cifre

Rheinmetall va construi în Brașov, la Victoria, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume, iar în urma renegocierilor România a obținut avantaje suplimentare de peste 93 milioane de euro, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

 

Semne de redresare fiscală: Guvernul reduce costurile cu personalul, ANAF depășește planul de colectare
Stiri Economice
Semne de redresare fiscală: Guvernul reduce costurile cu personalul, ANAF depășește planul de colectare

Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III şi tot în această perioadă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a depăşit planul la încasări, a afirmat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.  

Sfaturi pentru cumpărături sigure de Black Friday. Tactica la care apelează comercianții pentru a pune presiune pe clienți
Stiri Economice
Sfaturi pentru cumpărături sigure de Black Friday. Tactica la care apelează comercianții pentru a pune presiune pe clienți

Consumatorii sunt sfătuiţit să verifice dacă magazinul online este sigur şi legitim. De asemenea, este recomandat să nu dea curs mesajelor care creează presiune.

Recomandări
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 03 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28