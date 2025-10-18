Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi”

Stiri actuale
18-10-2025 | 14:10
persoane după explozia din rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.

autor
Sabrina Saghin

El a declarat sâmbătă presei că nu are informaţii câte dintre apartamentele din blocul afectat erau asigurate şi a transmis că oamenii nu vor rămâne pe străzi.

„Am vorbit cu primul-ministru şi Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluţie. În orice situaţie, aceşti oameni nu vor rămâne pe străzi, vor fi cazaţi peste acest final de săptămână în hoteluri, la final, începând de luni, vor fi relocaţi în apartamente şi în cel mai scurt timp Primăria, împreună cu Prefectura şi cu toate organele statului, vor lua o decizie, în funcţie de gradul de afectare a imobilului, ce să facă mai departe, dacă trebuie consolidat, dacă trebuie reconstruit, în funcţie de cum va arăta expertiza, nu vă pot spune în acest moment, pentru că nu s-a finalizat", a afirmat Bujduveanu.

Accesul în bloc este strict controlat

El a anunţat că oamenii din blocul afectat de deflagraţie au început să se întoarcă în locuinţe însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi lua din documente şi haine, cu excepţia celor din scara unde s-a produs explozia.

„Au început din aproape în aproape, dar sub însoţirea Poliţiei. Nu poate intra lumea fără să fie însoţită, pentru că este un risc iminent. (...) Primăria stă la dispoziţie pentru a le crea cărţi de identitate. Am creat de aseară cărţi de identitate pentru oamenii care şi le uitaseră acolo. (...) În acest moment, în scara afectată nu este nicio şansă să se intre, pentru că este un risc de colaps iminent", a spus Stelian Bujduveanu. 

Citește și
smurd, explozie, bloc, rahova, bucuresti
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Sursa: Agerpres

Etichete: explozie, rahova,

Dată publicare: 18-10-2025 14:10

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova
Stiri actuale
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova

Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate
Stiri actuale
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate

Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.

Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit”
Stiri Justitie
Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit”

De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28