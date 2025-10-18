Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi”

Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.

El a declarat sâmbătă presei că nu are informaţii câte dintre apartamentele din blocul afectat erau asigurate şi a transmis că oamenii nu vor rămâne pe străzi.

„Am vorbit cu primul-ministru şi Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluţie. În orice situaţie, aceşti oameni nu vor rămâne pe străzi, vor fi cazaţi peste acest final de săptămână în hoteluri, la final, începând de luni, vor fi relocaţi în apartamente şi în cel mai scurt timp Primăria, împreună cu Prefectura şi cu toate organele statului, vor lua o decizie, în funcţie de gradul de afectare a imobilului, ce să facă mai departe, dacă trebuie consolidat, dacă trebuie reconstruit, în funcţie de cum va arăta expertiza, nu vă pot spune în acest moment, pentru că nu s-a finalizat", a afirmat Bujduveanu.

Accesul în bloc este strict controlat

El a anunţat că oamenii din blocul afectat de deflagraţie au început să se întoarcă în locuinţe însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi lua din documente şi haine, cu excepţia celor din scara unde s-a produs explozia.

„Au început din aproape în aproape, dar sub însoţirea Poliţiei. Nu poate intra lumea fără să fie însoţită, pentru că este un risc iminent. (...) Primăria stă la dispoziţie pentru a le crea cărţi de identitate. Am creat de aseară cărţi de identitate pentru oamenii care şi le uitaseră acolo. (...) În acest moment, în scara afectată nu este nicio şansă să se intre, pentru că este un risc de colaps iminent", a spus Stelian Bujduveanu.

