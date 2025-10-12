Bujduveanu, anunț important despre linia „corporatiștilor”: „Este finalizată în proporţie de 99%”. Când se reia circulația

Stiri actuale
12-10-2025 | 15:32
tramvai, bucuresti
Shutterstock

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că linia 5 de tramvai va fi repusă în funcţiune în luna decembrie.

autor
Aura Trif

Bujduveanu a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.

Ce mai este de făcut

"Mai multe motive administrative există. (...) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (...) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate", a spus primarul interimar al Capitalei, scrie Agerpres.

El a menţionat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult şi că l-a început în urmă cu patru ani.

După 20 de ani de la ultimele reparații serioase, linia 5, așa cunoscuta linie a corporatiștilor, a intrat în reabilitare în luna februarie 2024, când administrația locală anunța că după reparații șina de tramai ar urma să fie prelungită până la centrul comercial din Băneasa. Un kilometru de șină de tramvai costă 40 de milioane de lei.

Citește și
coruptia ucide,
Zece ani de la Colectiv. Organizaţiile civice anunţă un marş în Bucureşti: „Pentru românii nespeciali nu s-a schimbat nimic”
Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, tramvaie, reparatie,

Dată publicare: 12-10-2025 15:32

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
Citește și...
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780
Stiri actuale
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, întreruptă patru zile. STB introduce linia expres 780

Între 14 și 17 octombrie 2025, trenurile pe tronsonul București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1) nu vor circula în intervalul 09:00 – 14:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță.

Zece ani de la Colectiv. Organizaţiile civice anunţă un marş în Bucureşti: „Pentru românii nespeciali nu s-a schimbat nimic”
Stiri actuale
Zece ani de la Colectiv. Organizaţiile civice anunţă un marş în Bucureşti: „Pentru românii nespeciali nu s-a schimbat nimic”

Mai multe organizaţii civice au anunţat organizarea, pe 30 octombrie, a unui marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, tragedie în care şi-au pierdut viaţa 65 de persoane.

”Premieră națională: România va avea prima sa AI Factory” și va dispune de un ”supercomputer de ultimă generaţie”
Chat GPT
”Premieră națională: România va avea prima sa AI Factory” și va dispune de un ”supercomputer de ultimă generaţie”

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică Bucureşti şi Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională dedicată inteligenţei artificiale – RO AI Factory.

Recomandări
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
Stiri externe
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

22:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28