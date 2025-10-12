Bujduveanu, anunț important despre linia „corporatiștilor”: „Este finalizată în proporţie de 99%”. Când se reia circulația

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că linia 5 de tramvai va fi repusă în funcţiune în luna decembrie.

Bujduveanu a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.

Ce mai este de făcut

"Mai multe motive administrative există. (...) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (...) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate", a spus primarul interimar al Capitalei, scrie Agerpres.

El a menţionat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult şi că l-a început în urmă cu patru ani.

După 20 de ani de la ultimele reparații serioase, linia 5, așa cunoscuta linie a corporatiștilor, a intrat în reabilitare în luna februarie 2024, când administrația locală anunța că după reparații șina de tramai ar urma să fie prelungită până la centrul comercial din Băneasa. Un kilometru de șină de tramvai costă 40 de milioane de lei.

