Zece ani de la Colectiv. Organizaţiile civice anunţă un marş în Bucureşti: „Pentru românii nespeciali nu s-a schimbat nimic”

11-10-2025 | 14:39
Mai multe organizaţii civice au anunţat organizarea, pe 30 octombrie, a unui marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, tragedie în care şi-au pierdut viaţa 65 de persoane.

Aura Trif

30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România.

”Infecţiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluşi în spitale. Nu există încă o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic”, au mai transmis organizatorii.

Potrivit acestora, nimeni nu a plătit şi nimeni nu plăteşte.

”Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, arată organizatorii.

Evenimentul va avea loc, în 30 octombrie. „Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la 18:00 şi vom pleca în marş către #colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele sociale.

Ancheta din dosarul Colectiv 2 a fost reluată

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis, în luna martie a acestui an, să fie reluată ancheta în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul din Bucureşti. Dosarul fusese clasat în vara anului trecut de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.

În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

”Dosarul Colectiv a fost instrumentat superficial, tergiversat, scindat şi s-a încercat deturnarea atenţiei publice de la faptul că spitalele şi deciziile autorităţilor au făcut mai multe victime decât incendiul în sine. Revoltaţi, răniţii şi rudele celor care şi-au pierdut viaţa au depus la Parchetul General plângere penală împotriva lui Victor Ponta, Raed Arafat, Nicolae Bănicioiu şi Gabriel Oprea, decidenţii politici responsabili pentru intervenţiile neprofesioniste şi rău-voitoare ale autorităţilor şi pentru consecinţele dezastruoase ale acestora. (...) problema sistemului sanitar, a paturilor şi spitalelor pentru arşi, a infecţiilor nosocomiale este departe de a fi rezolvată şi încă este permisă funcţionarea spaţiilor publice fără asigurarea protecţiei împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă”, scriau, la împlinirea a 7 ani de la tragedie organizaţiile Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Geeks For Democracy.

