Bucureștiul, transformat într-un spectacol al luminii. Balene zburătoare și proiecții spectaculoase la Spotlight 2025

O balenă supradimensionată care zboară în jurul Monumentului Revoluţiei, păianjeni uriaşi care se cațără pe statuia lui Carol I sau libelule luminoase care ies din Parcul Kretzulescu spre Victoriei.

Nu este un film science-fiction, ci chiar Bucureştiul, transformat din nou într-un spectacol al luminii. Spotlight Festival aduce peste 20 de instalaţii new media şi proiecţii video în mai multe zone din oraş, începând din această seară.

Artişti din domeniul NEW MEDIA pregătesc cu entuziasm instalaţiile neobişnuite care vor fi pornite vineri seară pe Calea Victoriei.



Artist Cehia: ”Ideea este că am vrut să creăm un sistem care să poată distribui lumina în trei dimensiuni, practic în spaţiu. Ceea ce vedeţi aici este o reţea de module, un sistem modular din care poţi construi orice, iar lumina se poate mişca în adâncime, pe înălţime şi de la stânga la dreapta”.

În centrul vechi găsim o altă instalaţie care pare că ne urmăreşte cu privirea. Lansat în 1980, Pac-Man a devenit rapid un simbol al culturii pop. Câţiva artişti îl transformă acum într-o experienţă contemporană, aducând personajele celebre în spaţiul urban.

Concepute după forma stafiilor din Pac-Man, cele două ecrane îşi schimba periodic identitatea vizuală. Animaţiile sunt pline de viaţă: ochii se mişca jucăuş iar privirile lor se intersectează.

Unde se desfășoară festivalul Spotlight

Festivalul se desfășoară pe Calea Victoriei, între Piața George Enescu și Bulevardul Regina Elisabeta, cu extensii la ARCUB – Hanul Gabroveni, Mega Mall, Promenada Mall și Sky Tower. În total, peste 20 de instalații semnate de artiști din România, Franța, Germania, Belgia și Țările de Jos vor transforma clădirile emblematice ale orașului.

Adrian Damian, scenograf: ”Publicul se va bucura să vadă o balenă supradimensionată care zboară în jurul monumentului revoluţiei sau păianjenii care vin şi se urcă pe statuia lui Carol sau o serie de libelule care ies din parcul Kretzulescu către Victoriei”.



Cristina Nichimis PR ARCUB: ”Sunt anul acesta 5 lucrări de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri de pe calea victoriei, Muzeul Național de Artă pe hotelul inter continental pe corintia, pe Teatrul Odeon, și abordează această temă a ediției, care este simbioză, adică întâlnirea dintre artă ŞI tehnologie”.

Instalaţiile pot fi admirate până duminică seara.

