Formația Nick Cave & The Bad Seeds va susține un concert la Summer Well Festival 2026

Formația Nick Cave & The Bad Seeds va cânta la cea de-a 15 ediţie a Summer Well Festival, care va avea loc între 7 şi 9 august 2026 pe Domeniul Ştirbey din București.

Biletele au fost puse în vânzare pe summerwell.ro.

Astfel, un abonament ”full pass” costă 395 de lei, în timp ce unul ”VIP pass” este 625 de lei.

Născut la 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier.

A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock.

Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”.

Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 17 albume de studio, care se adaugă celor patru împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.

