Formația Nick Cave & The Bad Seeds va susține un concert la Summer Well Festival 2026

Stiri Mondene
06-10-2025 | 13:42
Nick Cave & The Bad Seeds
Facebook/Summer Well

Formația Nick Cave & The Bad Seeds va cânta la cea de-a 15 ediţie a Summer Well Festival, care va avea loc între 7 şi 9 august 2026 pe Domeniul Ştirbey din București.

autor
Cristian Matei

Biletele au fost puse în vânzare pe summerwell.ro.

Astfel, un abonament ”full pass” costă 395 de lei, în timp ce unul ”VIP pass” este 625 de lei.

Născut la 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier.

A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock.

Citește și
p
Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out

Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”.

Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 17 albume de studio, care se adaugă celor patru împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.

Cât a plătit un student din Alba Iulia pe o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au încercat să scadă prețul

Sursa: News.ro

Etichete: festival, concert, rock, summerwell,

Dată publicare: 06-10-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat
Stiri Mondene
Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat

Turcia a interzis concertul lui Robbie Williams de pe 7 octombrie la Istanbul, invocând „motive de securitate”, după apeluri la proteste din partea ONG-urilor.

Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out
Cultura
Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out

PARTENERIAT. Filarmonica George Enescu deschide astăzi, 1 octombrie, Stagiunea 2025-2026, cu un program artistic excepțional, interpretat în colaborare cu artiști renumiți din străinătate și din țară.

 

Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale
Cultura
Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale

Violonista și artista Rusanda Panfili a povestit, într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, despre legătura ei profundă cu muzica, începuturile din copilărie și inspirația venită din familie.

Iron Maiden vine la București în 2026. Când va avea loc concertul, biletele au fost puse deja în vânzare
Stiri Mondene
Iron Maiden vine la București în 2026. Când va avea loc concertul, biletele au fost puse deja în vânzare

Trupa Iron Maiden vine la Bucureşti anul viitor, organizatorii concertului anunţând sâmbătă punerea în vânzare a biletelor.

 

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28